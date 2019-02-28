Milli Eğitim Bakanı Selçuk Adana'da

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana'da AK Parti Yüreğir Seçim Bürosu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Selçuk, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde AK Parti Yüreğir Seçim Bürosu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek, burada gösterilen desteğin çok önemli olduğunu söyledi.

Eğitimle ilgili çok özel destek vermek konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve vekillerle sabahtan bu yana konuştuklarını belirten Selçuk, çocukların geleceği için yapılması gerekenleri değerlendirdiklerini dile getirdi.

Bakanlık olarak buna hazır olduklarını ve ne gerekiyorsa hep birlikte omuz vereceklerini vurgulayan Selçuk, verilecek destekle de bölgenin okullarının, eğitiminin kalkınacağını ve daha mutlu, refah sahibi toplumun olacağını ifade etti.

Bakan Selçuk, AK Parti Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı ve Şükrü Erdinç ile MHP'den yeniden aday gösterilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü seçim bürosunun açılış kurdelesini kesti.

Selçuk daha sonra AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler'i ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de yer aldı.

Ziyaretin ardından Bakan Selçuk Fuzuli Caddesi'ndeki inşaat çalışmaları süren İmam Hatip Lisesinde incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleşen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" toplantısına da katıldı.

