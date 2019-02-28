HABER

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Adana'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 17:26 | Son Güncelleme

Bakan Ziya Selçuk, AK Parti Seçim Bürosu'nun açılışını yaptı, ziyaret ve incelemelerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana'da AK Parti Yüreğir Seçim Bürosu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Selçuk, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde AK Parti Yüreğir Seçim Bürosu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek, burada gösterilen desteğin çok önemli olduğunu söyledi.

Eğitimle ilgili çok özel destek vermek konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve vekillerle sabahtan bu yana konuştuklarını belirten Selçuk, çocukların geleceği için yapılması gerekenleri değerlendirdiklerini dile getirdi.

Bakanlık olarak buna hazır olduklarını ve ne gerekiyorsa hep birlikte omuz vereceklerini vurgulayan Selçuk, verilecek destekle de bölgenin okullarının, eğitiminin kalkınacağını ve daha mutlu, refah sahibi toplumun olacağını ifade etti.

Bakan Selçuk, AK Parti Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı ve Şükrü Erdinç ile MHP'den yeniden aday gösterilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü seçim bürosunun açılış kurdelesini kesti.

Selçuk daha sonra AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler'i ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de yer aldı.

Ziyaretin ardından Bakan Selçuk Fuzuli Caddesi'ndeki inşaat çalışmaları süren İmam Hatip Lisesinde incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleşen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" toplantısına da katıldı.

Yeni kiraladığı evin zemininden çıkanlar şoke etti! Yeni kiraladığı evin zemininden çıkanlar şoke etti!
Bakan Pakdemirli: “20 sene içerisinde Türkiye dünyayı doyuran ülke olacak”Bakan Pakdemirli: “20 sene içerisinde Türkiye dünyayı doyuran ülke olacak”
Sakar meke kuşu avına 22 bin 266 lira cezaSakar meke kuşu avına 22 bin 266 lira ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakan ziya selçuk

En Çok Okunan Haberler

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Yıldırım Demirören istifa etti

Yıldırım Demirören istifa etti

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hastaneye kaldırıldı

Beril Dedeoğlu yoğun bakımda!

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Bakırköy adliyesine baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Adliyeye baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.