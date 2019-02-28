HABER

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Adana'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 21:43 | Son Güncelleme

Bakan Ziya Selçuk, Adana Büyükşehir Belediyesince yaptırılacak üç okulun protokol imza törenine katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak ikisi 24, biri 32 derslikli üç okulun protokol imza törenine katıldı.

Selçuk, Adana Öğretmenevindeki törende yaptığı konuşmada, bugün güzel bir işe vesile olduklarını söyledi.

Çocukların çok daha iyi şartlarda, yeni okul binalarında eğitim öğretim görebilmesi için Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin protokol imzaladığını vurgulayan Selçuk, "Bu aynı zamanda şehre bir hizmet olacak. Sadece eğitim açısından değil, şehircilik açısından da bir değer taşıyan protokol. Bu protokol sayesinde, şehrin bütün büyükşehirlerde olduğu gibi rahatlatıcı bir meydana sahip olması hayata geçecek. Bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Vali Mahmut Demirtaş da Büyükşehir Belediyesinin Abdurrahim Gizer Ortaokulunun arsası karşılığında ikisi 24, biri 32 derslikli 3 okul yaptıracağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de Abdurrahim Gizer Ortaokulu arsasına güzel bir meydan yapılacağını, meydanın altının da otopark olarak değerlendirileceğini aktardı.

Öte yandan, Bakan Selçuk, protokol imza töreni öncesi bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen etkinliğin ardından Selçuk, Kars, Iğdır, Ardahan Eğitim Dayanışma ve Kültür Derneğinin birlik ve beraberlik gecesine katıldı.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
"Mart ayında fındık desteğini ödeyeceğiz""Mart ayında fındık desteğini ödeyeceğiz"
Baraja düşen otomobilden kurtarılan yaralılar taburcu edildi (3)Baraja düşen otomobilden kurtarılan yaralılar taburcu edildi (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıldırım Demirören istifa etti

Yıldırım Demirören istifa etti

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binali Yıldırım'dan Zeytinburnu Mitingi'nde tren müjdesi

Size bir müjdem var deyip açıkladı! 10 Mart'ta açılıyor

Ağrı Valiliği duyurdu! Kar tatili uzatıldı

Valilik duyurdu! Kar tatili uzatıldı

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hastaneye kaldırıldı

Beril Dedeoğlu yoğun bakımda!

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Bakırköy adliyesine baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Adliyeye baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.