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Milli Eğitim Bakanı Selçuk Anıtkabir’i ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 10:38 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle beraber Anıtkabir’i ziyaret etti.Ankara’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarının ilk adresi Anıtkabir oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle beraber Anıtkabir’i ziyaret etti.
Ankara’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarının ilk adresi Anıtkabir oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öncülüğündeki bakanlık bürokratları ile 81 ilden gelen öğretmenler, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan ve üzerinde "Milli Eğitim Bakanlığı" yazan çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Daha sonra öğretmenlerle beraber Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Bakan Selçuk, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Bakan Selçuk deftere şunları yazdı:
"Başöğretmenimiz aziz Atatürk, milletimizin dimağına ışık tutan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenleri Günü vesilesiyle huzurlarınızdayız. Vatan evlatlarının istikbali için eğitim ve öğretimin her aşamasında milletimizle beraber hiçbir zorluk karşısında yılmadan, sabır ve metanet içinde bu kutlu eğitim yürüyüşümüzü sürdürmeye eğitime gönül veren tüm öğretmenler olarak kararlıyız. Milletimizin bize bahşetmiş olduğu bu yüce görevi, milletimiz ve tüm insanlık için ilim ışığında sürdürmeye, tüm gayret ve gücümüzle devan edeceğiz. Yeni nesli öğrenimin her aşamasında verimli, etkili, başarılı kılmak için süratle gerekli bilgi ve tecrübelerle donatma bilincindeyiz. Cumhuriyetimizin bizlerden aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür fertler beklediğinin idrakindeyiz. Gücümüzü yüce milletimizin ve aziz şahsınızın tarihe damga vuran kararlılığından almaktayız. Ruhunuz şad olsun."

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