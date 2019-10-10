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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Azerbaycanlı ve Türk rektörlerle bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.10.2019 16:38 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Prof.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Bakü’deki temasları kapsamında Türk ve Azerbaycanlı üniversite rektörleriyle bir araya geldi.
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Azerbaycan temaslarına devam ediyor. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Bakan Selçuk, TİKA’nın katkılarıyla yapılan Bakü Türk Anadolu Lisesi Robotik Montaj ve Kodlama ile Akıl-Zeka Oyunları Sınıflarının açılış törenine katıldı. Bakü Türk Anadolu Lisesi Müdürü Nurullah Yazıcı ve öğretmenlerden okulla ilgili bilgi alan Selçuk, öğrencilerle sohbet etti. Hem Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı hem de Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının uygulandığı, 2 bin 90 öğrencisi ve 81 öğretmeni olan okulun ana binasının çatı katında toplam 162 metrekare alanda iki robotik montaj ve kodlama sınıfı ile bir akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı. Bakan Selçuk, açılış töreninden sonra Türk ve Azerbaycanlı üniversite rektörleriyle de bir araya geldi.
Bakü temasları kapsamında yarın Azerbaycan Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov’la görüşecek Bakan Selçuk, Haydar Aliyev’in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini de ziyaret edecek.

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