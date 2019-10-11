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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bakü’de şehitlikleri ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2019 12:26 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de şehitlikleri ziyaret etti, daha sonra da Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov’la görüştü.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakü temaslarının son gününde merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in mezarını, Azerbaycan Şehitliğini ve Türk Şehitliğine gelerek çelenk bıraktı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de şehitlikleri ziyaret etti, daha sonra da Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov’la görüştü.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakü temaslarının son gününde merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in mezarını, Azerbaycan Şehitliğini ve Türk Şehitliğine gelerek çelenk bıraktı. Şelçuk, Türk Şehitliğinde hatıra defterini imzaladıktan sonra temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Bakan Selçuk, şehitlik ziyaretinden sonra Azerbaycan Eğitim Bakanı Azerbaycan Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov’la bir araya geldi.

Bakan Selçuk, mevkidaşı ile bir arada
Tek millet, iki devlet şiarını aklında ve kalbinde taşıdığını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Burada problemleri, problem olarak görmüyorum. Masamızdaki konuşulacak konular olarak görüyorum. Bu ilişkinin ivmesini daha da hızlandıracak bir görüşme, daha da hızlandıracak bir buluşma olarak taktir ediyorum. Sadece eğitimde değil, ekonomide, enerjide, ulaştırmada birçok sahada bizim görüşmelerimiz var ülkeler arasında. Bu görüşmelerde de oldukça stratejik kararlar alınıyor. Eğer biz eğitimde bu meseleyi güzelleştirirsek, eğitimde iyileştirirsek bütün sahalarda daha hızlı mesafe alırız diye düşünüyorum. Önemli olan biran önce bir konuyu belirleyip, hemen onun protokolünü yapıp yol almaya gayret etmek” diye konuştu.
Bakan Selçuk’un ziyaretinin ilk günün başarılı geçtiğini umduğunu vurgulayan Azerbaycan Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov, "Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmeniz oldu. Eğitim alanında olan ilişkilerimizin önemi ve önceliği vurgulandı. Uluslararası Eğitim ve Kariyer fuarına giderek Azerbaycan’ın eğitim alanındaki çalışmalarıyla tanışma fırsatınız oldu. Ziyaretinizin başarılı geçeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Bakü temasları bugün sona erecek.

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