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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Batman'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2019 15:37 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a geldi.

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a geldi. Bakan Selçuk, Batman'da eğitime olan yüksek talep karşısında memnun olduklarını söyledi.
​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a geldi. Temasları kapsamında Vali Hulusi Şahin'i makamında ziyaret eden Bakan Selçuk, Batman'ın eğitim durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Batman'da eğitim yüksek bir talebin olduğunu dikkat çeken Bakan Selçuk, bu durumdan memnun olduklarını söyledi. Bakan Selçuk, "Batman'da Batman'ın eğitimle alakalı meselelerin değerlendirilmesi için istişarelerde bulunmak, bazı çalışmalar yapmak üzere buradayız. Burada eğitime olan talebin çok yüksek olması, eğitim standartları açısından çok hızlı bir mesafe alınması bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Daha ileri ufuklara, aşamalara gidebilmesi için Batman'daki eğitim ihtiyaçlarını yerinden gözden geçirilmesi, buradaki yetkili arkadaşlarımızla birlikte ele alınması kaçınılmaz bir ihtiyaç. Bütün il ziyaretlerimizde olduğu gibi burada da bazı iş adamlarımızla, hayırseverlerimizle, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bazı değerlendirmeler yapacağız. Bunun dışında öğretmen arkadaşlarımızla bir toplantı düzenleyip onlarla sohbet edeceğiz. Bu tür temasların yararlı olduğu, yerinde yapılan gözlemlerin daha sonraki aşamalar için oldukça etkili sonuçlar doğurduğuna inanıyorum. Bundan dolayı da Batman ziyaretimizin verimli geçeceğine, kısa ve orta vadede etkili sonuçlar doğuracağını düşünüyorum" dedi.

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