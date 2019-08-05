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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bolu’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 15:41 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve toplantı yapmak için Bolu’ya geldi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bolu’da yapacağı ziyaret ve toplantılar için sabah saatlerinde Bolu’ya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bolu’da

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve toplantı yapmak için Bolu’ya geldi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bolu’da yapacağı ziyaret ve toplantılar için sabah saatlerinde Bolu’ya geldi. Bakan Selçuk ilk ziyaretini Aladağ Gençlik Kampı’na gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, burada yaz boyunca kamp yapan Türkiye’nin farklı illerinden gelen öğrencilerle bir araya geldi. Öğle yemeğini öğrencilerle birlikte yiyen Selçuk, daha sonra İl Eğitim Değerlendirme toplantısını gerçekleştirmek üzere Bolu Valiliğine geldi.
Bakan Selçuk, gün boyunca AK Parti Bolu İl Başkanlığı ziyaretine, Ziya Öğretmenle Eğitim Buluşmaları toplantısına, milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve STK temsilcileri ile akşam yemeğine katılacak.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bolu’da

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