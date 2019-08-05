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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bolu'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.08.2019 15:46 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak için Bolu'ya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bolu'da

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak için Bolu'ya geldi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilk olarak Aladağ Gençlik Kampı'nı ziyaret etti. Bakan Selçuk, burada kamp yapan gençlerle çeşitli aktivitelere katılıp, onlarla sohbet etti. Program, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Bakan Selçuk, daha sonra İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere Bolu Valiliği'ne geldi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bolu'daMilli Eğitim Bakanı Selçuk, Bolu'da

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