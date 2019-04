Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çocukların bayramını kutladı, ailelere mektup yolladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yayınladığı videoyla öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı, velilere de sürpriz bir mektup gönderdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine bir videolu kutlama mesajı yayınlayarak velilerine iletmeleri için de bir mektup kaleme aldı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yayınladığı kutlama mesajında, “Çocuklar, size bir bilmecem var. ‘Bizim ülkemizde doğan her çocuğa, doğar doğmaz verilen ve elinden asla alınmayan hediye nedir?’ İyi düşünün, bildiniz değil mi? Cevap; 23 Nisan. Atatürk’ün çocuklara, çocukluk hediyesi olarak peşinen verdiği bir armağan var elimizde. Bunu çok istediğiniz, çok beklediğiniz bir doğum günü hediyesi olarak düşünün. Bu çok özel hediyeye ek olarak başka hediyeler de verilmesini diliyorum. Şimdi sizin için gönderilmiş rengarenk hediye kutuları hayal edin. Bir kutudan kucak dolusu sevgi, kocaman bir kutudan saygı çıktığını düşünün. Bir kutudan dilediğinizce oynayabilmeniz için vakit, bir diğerinden anlayış çıktığını hayal edin. Etrafınızdaki her yetişkinin size güzel bir gelecek uzattığını düşünün. Ben biliyorum ki; bu hediyelerin hepsi sizler için bir yerlerde hazırlanıyor. Siz, yaşadığınız bu harika günlerin tadını çıkarmaya, kucağınızdaki bu muhteşem hediyenin hakkını vererek çocuk olmanın şenliğini yaşamaya bakın. Sizin her gününüz bayram ama bugün 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı yürekten kutluyor, gözlerinizdeki ışığa duyduğum inançla hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi