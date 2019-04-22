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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çocukların bayramını kutladı, ailelere mektup yolladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 17:20 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yayınladığı videoyla öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı, velilere de sürpriz bir mektup gönderdi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine bir videolu kutlama mesajı yayınlayarak velilerine iletmeleri için de bir mektup kaleme aldı.Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yayınladığı kutlama mesajında, “Çocuklar, size bir bilmecem var.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çocukların bayramını kutladı, ailelere mektup yolladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yayınladığı videoyla öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı, velilere de sürpriz bir mektup gönderdi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine bir videolu kutlama mesajı yayınlayarak velilerine iletmeleri için de bir mektup kaleme aldı.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yayınladığı kutlama mesajında, “Çocuklar, size bir bilmecem var. ‘Bizim ülkemizde doğan her çocuğa, doğar doğmaz verilen ve elinden asla alınmayan hediye nedir?’ İyi düşünün, bildiniz değil mi? Cevap; 23 Nisan. Atatürk’ün çocuklara, çocukluk hediyesi olarak peşinen verdiği bir armağan var elimizde. Bunu çok istediğiniz, çok beklediğiniz bir doğum günü hediyesi olarak düşünün. Bu çok özel hediyeye ek olarak başka hediyeler de verilmesini diliyorum. Şimdi sizin için gönderilmiş rengarenk hediye kutuları hayal edin. Bir kutudan kucak dolusu sevgi, kocaman bir kutudan saygı çıktığını düşünün. Bir kutudan dilediğinizce oynayabilmeniz için vakit, bir diğerinden anlayış çıktığını hayal edin. Etrafınızdaki her yetişkinin size güzel bir gelecek uzattığını düşünün. Ben biliyorum ki; bu hediyelerin hepsi sizler için bir yerlerde hazırlanıyor. Siz, yaşadığınız bu harika günlerin tadını çıkarmaya, kucağınızdaki bu muhteşem hediyenin hakkını vererek çocuk olmanın şenliğini yaşamaya bakın. Sizin her gününüz bayram ama bugün 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı yürekten kutluyor, gözlerinizdeki ışığa duyduğum inançla hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi

Ailelere mektup
Bakan Selçuk, bir de velilere yönelik bir mektup kaleme aldı. Ailelerin çocuklarına yaklaşım konusunda önerilerin yer aldığı mektupta şu ifadelere yer verildi:
“İyi ki varsın. Haydi oyun oynayalım! Sana güveniyorum. Başarsan da başarmasan da benim için değerlisin. Sence bu problem nasıl çözülebilir? Birlikte vakit geçirelim. Seni neyin üzdüğünü anlatmak ister misin? Şimdi yemek istemiyorsan acıkınca yersin. Sorunları konuşarak çözebiliriz. Seni tam olarak anlayabildim mi? Arkadaşına yardımcı olman çok güzel. Ne hissettiğini anlamak istiyorum. Buna kendin karar verebilirsin. İstersen başarabileceğine inanıyorum. Biz bir aileyiz, birbirimizi destekleri. Böle düşünmene yol açan nedir? Sorumluluklarını yerine getirmeni önemsiyorum. Ben seni her halinle seviyorum. Anlatmak ister misin? Kendin yapabilirsin. Yardıma ihtiyacın olduğunda yanında olduğumu bil. Öğrenmek için istekli olman çok güzel. Seni dinliyorum. İstemediğinde “Hayır” diyebilirsin. Ortak bir yol bulabiliriz. Yapamadığında tekrar deneyebilirsin. Hata yaptığına üzülme, hatalarımız öğrenmek için eşsiz bir fırsattır. Hatalarım olursa söyle. Ailemizi ilgilendiren konularda senin de söz hakkın var. Anlattıkların çok ilginç, sayende bilmediğim şeyleri öğreniyorum. Sana sarılmak bana çok iyi geliyor. Farklı düşünmüşüz. Senin tercihin ne olurdu? Yalnız kalmak ister misin? Sence nasıl olmuş? Ne kadar emek verdiğini görüyorum. Seçimlerin önemli. Paylaştığın için teşekkür ederim. Odanı çok güzel toplamışsın. Seni seviyorum.”

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