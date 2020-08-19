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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'dan yüz yüze eğitim açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.08.2020 11:34 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarımızı 21 Eylül'de yeniden açma konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül'de başlaması planlanan yüz yüze eğitimle ve alınacak tedbirlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

Selçuk açıklamasında şunları söyledi:

Okullarımızı 21 Eylül'de yeniden açma konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz.

Okulun hangi mekanında ne yapacağız, nasıl yapacağız, öğretmenler neye dikkat edecek, okul yöneticilerin alması gereken önlemler nelerdir, servis araçları için alınması gereken önlemler nelerdir... Tüm bunları ayrıntılı olarak ortaya koyup simülasyonlarını yaptık.

2000 denetmenin eğitimi söz konusu oldu, eğitimlerini aldılar. 2000 denetmen okulların hazır olup olmadığı konusunda, hangi tedbirlerin alındığı, hangi okulların ne ihtiyacı olduğu konusunda belirli kontrol listeleri dayalı olarak da ortaya koyuyorlar. Hazır olan okullarımız için de böyle bir belge düzenlememiz söz konusu.

Okulların öz değerlendirme yapmasını istiyoruz.

Olası tüm koşullara göre planlamamız hazır.

Çocuklarımızın sağlığını biz önemsedikçe velilerimizin de okullara olan güvenini artacağına eminiz.

Ayrıntılar gelecek...

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