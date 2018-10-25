Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Danıştay'ın 'öğrenci andı' kararı) Hukuki süreç yürüyor. Burada oturup da bir şekilde ateş etmenin, 'Bu böyledir, bu böyle değildir' demenin benim hem tabiatım icabı hem de şu arada eğitimin menfaati icabı, bunun bir hukuki s
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Danıştay'ın 'öğrenci andı' kararı) Hukuki süreç yürüyor. Burada oturup da bir şekilde ateş etmenin, 'Bu böyledir, bu böyle değildir' demenin benim hem tabiatım icabı hem de şu arada eğitimin menfaati icabı, bunun bir hukuki süreç olduğunu söylemekle iktifa ediyorum."
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