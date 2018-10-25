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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Danıştay'ın 'öğrenci andı' kararı) Hukuki süreç yürüyor. Burada oturup da bir şekilde ateş etmenin, 'Bu böyledir, bu böyle değildir' demenin benim hem tabiatım icabı hem de şu arada eğitimin menfaati icabı, bunun bir hukuki s

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2018 10:52 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Danıştay'ın 'öğrenci andı' kararı) Hukuki süreç yürüyor. Burada oturup da bir şekilde ateş etmenin, 'Bu böyledir, bu böyle değildir' demenin benim hem tabiatım icabı hem de şu arada eğitimin menfaati icabı, bunun bir hukuki süreç olduğunu söylemekle iktifa ediyorum."


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