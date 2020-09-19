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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Dezenfeksiyon çalışmaları bitti, ücretsiz maske dağıtılacak

19.09.2020 19:02 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı, hijyen ve dezenfektan ihtiyaçları karşılandı, ateş ölçer bulundurulması sağlandı." dedi. Selçuk ayrıa üç hafta boyunca öğrencilere ücretsiz maske dağıtalacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim hazırlıkları kapsamında okullarda dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlandığını, hijyen ve dezenfektan ihtiyaçlarının karşılandığını, ateş ölçer bulundurulmasının sağlandığını belirttti.

Selçuk, üç haftalık sürede tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceklerini de söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül öncesinde, okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerini okullarıyla buluşturmaya yönelik hazırlıkların tamamlandığı, Bakanlığın merkez ve saha koordinasyonunun anlık bilgilendirmelerle sağlandığı ve tüm birimlerin koordineli bir şekilde çalıştığı" belirtildi.

Yazılı açıklamada, sözlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Ülke genelinde okullarda gerekli tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandığı gibi gerekli hijyen ve dezenfektan ihtiyaçları da il müdürlükleri tarafından karşılandı. Ayrıca ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere tüm okullarda ateş ölçer bulundurulması sağlandı." dedi.

Selçuk ayrıca, "Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz. 81 ilde ihtiyaç duyulan maskeleri, mesleki eğitim kurumlarımız ve halk eğitim merkezlerimizde üreterek okullarımıza ulaştırdık" diye konuştu.

"Öğrencilerin ulaşımı için için servislerle ilgili planlamaların da tamamlandığını" vurgulayan Bakan Selçuk "Ayrıca tüm illerde servis şoförlerine yönelik öğrenci taşımasında uymaları gereken tedbirleri kapsayan eğitimler de tamamlanarak gerekli bilgilendirmeler yapıldı." ifadelerini kullandı.

dezenfeksiyon köşesi

'Uyarı sistemi hazır'

Bakan Selçuk, "Covid-19 önlemleri kapsamında, Sağlık Bakanlığı ile oluşturulan entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizmasının da hazır olduğunu" aktardı.

Bakanlığa göre bu sistemle, öğrenci, öğretmen, eğitim kurumlarındaki tüm çalışanlar ve okul servisi şoförlerinde olası bir risk ortaya çıkması durumunda, eğitim kurumu yöneticilerine anlık bildirimler yapılacak.

Okul yönetimleri, alınan bildirimin ardından hemen harekete geçerek Sağlık Bakanlığı rehberindeki prosedürleri uygulayacak ve gerekli tedbirler alınacak.

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