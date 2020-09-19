Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Dezenfeksiyon çalışmaları bitti, ücretsiz maske dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim hazırlıkları kapsamında okullarda dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlandığını, hijyen ve dezenfektan ihtiyaçlarının karşılandığını, ateş ölçer bulundurulmasının sağlandığını belirttti.

Selçuk, üç haftalık sürede tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceklerini de söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül öncesinde, okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerini okullarıyla buluşturmaya yönelik hazırlıkların tamamlandığı, Bakanlığın merkez ve saha koordinasyonunun anlık bilgilendirmelerle sağlandığı ve tüm birimlerin koordineli bir şekilde çalıştığı" belirtildi.

Yazılı açıklamada, sözlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Ülke genelinde okullarda gerekli tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandığı gibi gerekli hijyen ve dezenfektan ihtiyaçları da il müdürlükleri tarafından karşılandı. Ayrıca ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere tüm okullarda ateş ölçer bulundurulması sağlandı." dedi.