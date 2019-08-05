Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Dünya klasiklerini okuduğunu kanıtlayan liseliler gençlik kamplarında misafir edilecek”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, meslek liselerine talebin arttığını belirterek, “Önümüzdeki 1-2 sene içerisinde de meslek okullarına olan talebin çok artacağını ve çok değerleneceğini göreceksiniz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyarette bulunmak ve toplantılar düzenlemek üzere Bolu’ya geldi. İlk ziyaretini Aladağ Gençlik Kampı’nda bulunan öğrencilere yapan Bakan Selçuk, daha sonra Bolu Valiliği’nde İl Eğitim Değerlendirme toplantısına katıldı. Bolu Valiliği’nde gerçekleştirilen toplantının ardından, Bakan Selçuk AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığı’nda açıklamalarda bulunan Selçuk, gençleri eğitim hususunda zenginleştirmek için projeler olduğunu belirterek, “Bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak özellikle belirli dönemlerde gençlerimize bir hediye olarak ya da onların tatil dönemlerinde eğitim hususlarında daha da zenginleştirmek için düşündüğümüz projeler var. O projeler çerçevesinde de gençlik kampları çok önemli bir yer tutuyor. Mesela ’Çok okuyan, çok gezen’ konusunda liseli çocuklara yönelik yaptığımız projede de eğer çocuklar dünya klasiklerinden belli eserlerinden birini okurlar ve bunu da bir video ile kanıtlar ise onları gençlik kamplarında misafir etme imkanımız olacak. Bunu okumayı zenginleştirmek, okumayı daha yükseltmek için yapıyoruz ama bir taraftan da Türkiye’deki çocuklarımızın kaynaşmasını, bütün farklı illerden gelen öğrencilerimizin bir arada tanışıp kaynaşmasını arzu ediyoruz. O yüzden de hayata geçmesini önemli buluyoruz” dedi.

“Turizm Otelcilik okullarına çok talep var”

Bakan Selçuk, Turizm Otelcilik liselerinde paradigma değişikliğine gittiklerini ifade ederek, “Bir çok otelimizin içerisinde bu tür liselerimizi açma imkanımız, iş garantili okullar en az 2 dili bilen çocuklar yetiştirmek ve okurken belirli bir ekonomik gelirin de sağlanması şeklinde tedbirlerle ve askerlikle ilgili bazı tedbirlerin de buna eklenmesiyle bu tür okullarımızın çok daha beğeni toplamasını ve üst düzeyden puanlarla bu okullara girilmesini arzu ediyoruz. Önümüzde o kadar çok talep var ki bu turizm otelcilik liselerine yeni kurduğumuz bu modele göre açılmasını arzu eden, isteyen o kadar çok talep var ki bunların alt yapısını kura kura götüreceğiz. Çünkü alt yapı kurulmadan yapılan her iş karşımıza başka bir problem olarak çıkıyor. Bu yüzden iyi düşünülmüş, iyi taşınılmış ve fizibilitesi sağlam yapılmış bir proje olarak devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Önümüzdeki 1-2 sene içerisinde meslek okullarına talep daha da artacak”

Bakan Ziya Selçuk, meslek okullarına ilk defa yüksek talep olduğunu kaydederek, “İnşallah mesleki eğitim konusunda aldığımız tedbirler meyvesini veriyor zaten. İlk defa bu kadar yüksek talep var meslek okullarına. İlk defa yüzde 1’lik dilimden öğrencilerin artık meslek liselerini tercih ettiği bir dönem yaşıyoruz. Önümüzdeki 1-2 sene içerisinde de meslek okullarına olan talebin çok artacağını ve çok değerleneceğini göreceksiniz inşallah. Bunun Türkiye ekonomisi için çok önemli, değerli buluyorum.Bu mesele milletin meselesi. Siz milletin hizmeti için bunu yapıyorsunuz. Biz de aynı şekilde milletin hizmetinin peşindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın liderliğinde eğitimde yeni bir aşamanın yeni bir hızlanmanın gayreti içerisindeyiz. Çünkü dünya değişiyor. Zamanın ruhuna uygun olarak eğitim de sürekli kendini yenilemeli. Dünya ile yarışabilmek için bizim çocuklarımızın dünya standartında eğitim alabilmesi için ciddi bir altyapı kurmamız gerekiyor. Bununla ilgili her türlü zemin ve şartlar müsait. Çünkü şimdiye kadar altyapı anlamında çok büyük yatırımlar yaptık. Bu yatırımlar sayesinde bu okullarımızın kalitelerinin artırılması konusunda vurgu yapabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

