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Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

EĞİTİM HABERLERİ  | 22.11.2018 10:23 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört beceride yeterlilikleri ölçmeye yönelik Türkçe sınav yapmak için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak ölçme ve değerlendirme süreçlerini sürekli iyileştirmek ve yeni yaklaşımları kullanmak istediklerini belirtti.

YENİ SINAV GELİYOR!

Bu kapsamda okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört beceride Türkçe sınav yapmak için çalışma başlattıklarını vurgulayan Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Özellikle Suriyelilere yönelik Türkçe öğretiminde bu sınavları kullanmayı planlıyoruz. Daha sonra öğrencilerimizin ana dil becerilerini ölçmek için de yaygın bir şekilde kullanacağız. Ölçemediğimiz süreçleri iyileştiremeyiz. Dille ilgili dört beceriyi birlikte ölçeceğiz ve değerlendireceğiz. Bu amaçla 81 ilimizdeki mevcut elektronik sınav merkezlerimizi kullanacağız. Ayrıca tüm illerimizde ölçme ve değerlendirme merkezlerimizin kurulumunu bu yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Bu merkezlerimizi de bu süreçte aktif kullanacağız."

KURUMLAR ARASINDA PAYLAŞILACAK

Bu arada Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer başkanlığında Türkçe sınav ile ilgili ilk toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy, MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Nilgün Çalışkan, MEB Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftçi, Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben, ilgili daire başkanları ve uzmanlar katıldı.

Toplantıda, her kurumun mevcut bilgi ve deneyimleri paylaşıldı.

Bundan sonraki süreçte bilgi ve deneyimlerin karşılıklı paylaşımının sürdürülmesi ve bu kapsamda eş güdüm sağlanması kararlaştırıldı.

Dört beceriyi birlikte ölçmek için sınav yapan bir kurum bulunmadığı göz önüne alındığında bu projenin büyük bir açığı kapatması bekleniyor.

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Milli Eğitim Bakanı ziya selçuk meb türkçe sınavı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
7 zayıfın bile sınıf geçtiği sistemde istediğiniz kadar sınav yapın nafile
Merkezi olsun da değerlendirmeyi de merkez yapsın. Zorunlu eğitimin ve sınıf geçme kolaylığının olduğu liselerde iki kelimeyi bir araya getiremeyen, kendini iki dakika boyunca anlatamayan ve okuduğunu bırak yorumlamayı anlayamayan bir nesle şahit olsun merkez lütfen... Saygılar...
sayın bakan çok güzel işlere imza atacak.adam şube müdürü olmuş Türkçe konuşmayı bilmiyor.Türkçeyi en doğru şekilde öğrenemeyen hiç kimse başarılı olamaz.olsada o başarı başarı değildir.
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