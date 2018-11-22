Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak ölçme ve değerlendirme süreçlerini sürekli iyileştirmek ve yeni yaklaşımları kullanmak istediklerini belirtti.

YENİ SINAV GELİYOR!

Bu kapsamda okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört beceride Türkçe sınav yapmak için çalışma başlattıklarını vurgulayan Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Özellikle Suriyelilere yönelik Türkçe öğretiminde bu sınavları kullanmayı planlıyoruz. Daha sonra öğrencilerimizin ana dil becerilerini ölçmek için de yaygın bir şekilde kullanacağız. Ölçemediğimiz süreçleri iyileştiremeyiz. Dille ilgili dört beceriyi birlikte ölçeceğiz ve değerlendireceğiz. Bu amaçla 81 ilimizdeki mevcut elektronik sınav merkezlerimizi kullanacağız. Ayrıca tüm illerimizde ölçme ve değerlendirme merkezlerimizin kurulumunu bu yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Bu merkezlerimizi de bu süreçte aktif kullanacağız."

KURUMLAR ARASINDA PAYLAŞILACAK

Bu arada Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer başkanlığında Türkçe sınav ile ilgili ilk toplantı düzenlendi.