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Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu: Yaz tatilinde EBA TV yine yayında

EĞİTİM HABERLERİ  | 07.05.2020 15:34 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatili süresince Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) açık, EBA TV'nin yayında olacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu: Yaz tatilinde EBA TV yine yayında

Selçuk, Instagramdan yaptığı paylaşımda, öğrencilerden "Yaz tatilinde okul var mı?" sorusu alınmaya devam edildiğini belirtti. Yaz tatili süresince okulların kapalı olacağını hatırlatan Selçuk, öğrencilerin tatilini ellerinden almayacaklarını ifade etti.

Selçuk, paylaşımında öğrencilere şöyle seslendi:

"Okul yok. Konuşmak, doyasıya oynamak, bulutları izlemek, uçurtmayı uçurmak, uçaklara el sallamak, toprağa dokunmak, bir çiçeği koklamak var. Kuşlarla oynamak, kuşlar gibi olmak var. EBA yine açık, EBA TV yine yayında. Önümüzdeki senenin hazırlık dersleri var. İsteyen öğrenciler için uzaktan eğitimle yaz okulu var. Hazırladığımız güzel yayınlar, eğlenceli içerikler var. Okul yok ama ondan eminiz, tamam mı?"

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ya boyle eğitim sistemi mi olur benim cocuklarim egitimden. neden geri kalsin.tatil mi onemli egitim mi.zaten cocuklar 2 aydir tatil yapiyor insaf yahu
istifa et yapamiyorsun
Yani 1 Haziran'da okul açılacak mı açılmayacak mı?
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