HABER

Milli Eğitim Bakanı Selçuk “e-portfolyo" tanıtım toplantısında konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 12:38 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, e-portfolyo sistemi ile öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin izlenebilir hale geleceğini belirterek, "Öğrencilerimizin sistem içinde bugüne kadar görülmeyen ama öğrencinin asıl kendisi olan yönlerinin de görünür hale getirildiği, bu karmaşık verilerin analiz edildiği, öğrenciyi bütünsel olarak ele almamıza imkan tanıyan ve onu geleceğe hazırlamamız için bize veri kaynağı olan bir hizmettir” dedi.Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında hayata geçirilen ve öğrencilerin yetenek ve kazanımlarının dijital ortamda izlenerek, değerlendirme ve yönlendirme süreçlerine kaynaklık edecek olan e-portfolyo projesinin detaylarını düzenlenen tanıtım toplantısında kamuoyu ile paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, e-portfolyo sistemi ile öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin izlenebilir hale geleceğini belirterek, "Öğrencilerimizin sistem içinde bugüne kadar görülmeyen ama öğrencinin asıl kendisi olan yönlerinin de görünür hale getirildiği, bu karmaşık verilerin analiz edildiği, öğrenciyi bütünsel olarak ele almamıza imkan tanıyan ve onu geleceğe hazırlamamız için bize veri kaynağı olan bir hizmettir” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında hayata geçirilen ve öğrencilerin yetenek ve kazanımlarının dijital ortamda izlenerek, değerlendirme ve yönlendirme süreçlerine kaynaklık edecek olan e-portfolyo projesinin detaylarını düzenlenen tanıtım toplantısında kamuoyu ile paylaştı. Bakan Selçuk, çoğu kişinin yolunu el yordamıyla bulduğunu ifade ederek, “Birileri, bizi ilkokuldan itibaren gözlemlese, kendimizi keşfetmemize imkan tanısa, bizi ilgi ve yeteneklerimize göre yönlendirse, tercihlerimizi ve kararlarımızı elimizdeki verilere göre almamızı sağlasa bugün çoğumuz belki de başka yerlerde oluruz. Biz işte o el yordamını kaldırdık ve yerine e-portfolyo uygulamasını getirdik. İstedik ki çocuklarımız, geleceklerini el yordamıyla değil e-portfolyo ile bulsunlar. Çocuklarımızın kaygıdan uzak bir şekilde kendilerini tanımaları, ilgi ve yeteneklerinin, disiplinler arası çalışmalarının bütünsel olarak tespiti, rehberlik ve bir üst kuruma yöneltme hizmetlerinin doğru yapılması için çalışmalarımızın bir ayağı da e-portfolyodur” diye konuştu.

Çocukların eğitim yaşamı boyunca yaptığı çalışmalar izlenebilecek
Öğrencilerin okul yaşamı boyunca akademik, sosyal, sportif ve kültürel alanlarda birçok sonuç elde ettiğini belirten Selçuk, “Öğrencinin aldığı sonuçlar, bir yandan kendi çağ nüfusu içinde ne anlama geldiği, diğer yandan da çocuğun yıllar içerisinde nasıl bir hikayesi olduğunu ortaya koyar. 2023 eğitim vizyonu kapsamında erken çocukluktan mezuniyete kadar çocuklarımızın izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi, yönlendirilmesi amacıyla her çocuğumuz için bir e-portfolyo oluşturduk. Bu hizmet, çocuklarımızın eğitim yaşamları boyunca farklı alanlarda yapmış olduğu çalışmalara ulaşmamıza ve çalışmaları değerlendirmemize sürdürülebilir ve süreklilik taşıyan imkan tanıyacaktır” şeklinde konuştu.

E-okul sistemine kayıtlı her öğrenci e-portfolyo sistemine kayıtlı olacak
Bakan Selçuk, e-portfolyo çalışmasıyla öğrencinin ilgi ve merakının yıllara yayılan bir süreçte izlenebilecek bir duruma geldiğini vurgulayarak, “Bu da bir sonraki eğitim kademesinde yapılacak tercihlerin geriye dayalı olarak yapılmasını ve kararların bu suretle alınmasını kolaylaştırıyor. Okul ve okul dışı yaşamın entegrasyonunu da, bütünleştirilmesini e-portfolyo vasıtasıyla sağlama imkanına kavuşacağız. E-okul sistemine kayıtlı her öğrencimiz, e-portfolyo sistemine kayıtlı olmakla birlikte e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden veliler, öğrencisinin portfolyosuna erişim de sağlayabilecek. Öğrencilerimizin sistem içinde bugüne kadar görülmeyen ama öğrencinin asıl kendisi olan yönlerinin de görünür hale getirildiği, bu karmaşık verilerin analiz edildiği, öğrenciyi bütünsel olarak ele almamıza imkan tanıyan ve onu geleceğe hazırlamamız için bize veri kaynağı olan bir hizmettir” ifadelerini kullandı.

İşte kışın ilacı unutturacak sebze İşte kışın ilacı unutturacak sebze
Rekortmen dalgıç, akyayı böyle avladıRekortmen dalgıç, akyayı böyle avladı
ABD'de kayıp ilanları verilen modacı meğer telefonunu kaybetmişABD'de kayıp ilanları verilen modacı meğer telefonunu kaybetmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB'den son dakika açıklaması! Teröristlerin tacizleri devam ediyor

MSB'den son dakika açıklaması!

'İhale' krizi büyüyor! Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

'İhale' krizi büyüyor! İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde yeni atamalar

Kritik atamalar! Çok sayıda ismin görev yeri değişti

Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı

Hedeflerinde çocuklar vardı! Evlerinde basıldılar

İçişleri Bakanlığı: 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede 7 terörist öldürüldü

3 ilde operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Mardin'de teröristlerle sıcak çatışma! 1 askerimiz şehit oldu, 3 terörist öldürüldü

Mardin'de sıcak çatışma! 1 askerimiz şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.