Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Eğitim öğretimdeki aksaklıklar üzerinde çalışmalar yürütülüyor”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Green Park Otel’de gerçekleştirilen İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) tanıtım toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İstanbul’da bir okulda 3 bin liraya özel sınıf açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Selçuk, “Bu tür iddialarla ilgili gereken soruşturmalar yapılıyor. Bunların başından beri söylediğimiz gibi takibindeyiz. Eğitim ve öğretim prensibine uygun olmayan bütün girişimleri dikkatle izleyip gereken soruşturmaları yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitim öğretimdeki aksamaların hızla giderileceğini sözlerine ekleyen Selçuk, “Bununla ilgili olarak sürekli değişebilen durumlar söz konusu. İlgili illerimiz ve ilçelerimizde her türlü tedbiri birkaç gündür ilgili arkadaşlarımızla almaya devam ediyoruz. Bu konuyla ilgili öğleden sonra Ankara’da eğitim öğretimdeki aksamaların telafisi ve zenginleştirme çalışmaları anlamındaki bir takım faaliyetler yürütülüyor ve bugün de devam edecek. Gereken her türlü tedbir alınıyor. Öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizin hazırlıklarının yeterince uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü gelen hazırlıklar oldukça tatmin edici seviyede. Sınırda ve sınır ötesinde görev yapan güvenlik görevlilerimize yürekten başarılar diliyorum. Elbette ki bölgedeki öğrenciler için takviye çalışması var” şeklinde konuştu.