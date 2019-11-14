Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitimde elde edilen başarılar, sürdürülebilir kalkınmanın önünü açacak"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitimde elde edilen başarılar, sürdürülebilir kalkınmanın önünü açacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Fransa’nın başkenti Paris’te devam eden UNESCO 40. Genel Konferansı’nda Türkiye adına "Ulusal Beyan"da bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunu (UNESCO) 40. Genel Konferansı’nda yaptığı konuşmada UNESCO’dan beklentilerin çok yüksek olduğunu dile getirerek BM’nin önemli gücü olan bu kurumun güçlü vizyonuna tekrar kavuşacağına inandıklarını vurguladı.

UNESCO nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer’in 40. Genel Konferans’nın Başkanlığını yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuk, Cengizer’e yeni görevinde başarılar diledi. UNESCO’nun çeşitli güncel konuları ele alabilecek potansiyele sahip tek organizasyon olduğuna işaret eden Selçuk, kurumun geçmişin değil geleceğin kurumu olduğunun iyi anlaşılması gerektiğini söyledi. Selçuk, "Türkiye, rolünü yerine getirecek ve birçok modern sorunla başa çıkması ve reformu gerçekleştirmesi ve güçlenmesi için UNESCO’yu ve Genel Direktörü destekleyecek" ifadesini kullandı.