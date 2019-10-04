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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Eskişehir’den ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 20:16 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eskişehir’de gerçekleştirdiği açılış ve ziyaret programlarını tamamlayarak ilden ayrıldı.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, programına Eskişehir Valiliği ile başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eskişehir’de gerçekleştirdiği açılış ve ziyaret programlarını tamamlayarak ilden ayrıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, programına Eskişehir Valiliği ile başladı. Valilik anı defterini imzalayan Bakan Selçuk, burada İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı. Ardından Gülay Kanatlı Orta Okulunun açılışını gerçekleştirerek öğretmen evine geçen Selçuk, Eskişehir’de eğitime katkı sağlayan hayırseverler ve iş adamlarına plaket verdi. Geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği Odunpazarı Modern Müzesi’ni de gezen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha sonra Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları’ programına katıldı.

Programın ardından Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’yı makamında ziyaret eden Bakan Selçuk, son olarak AK Parti İl Başkanlığına giderek partililer ile bir araya geldi. Programlarını sonlandıran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Eskişehir’den ayrıldı.

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