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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.09.2019 15:08 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, KKTC temasları kapsamında Hala Sultan İlahiyat Kolejini ziyaret etti.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temaslarını sürdürüyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, KKTC temasları kapsamında Hala Sultan İlahiyat Kolejini ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temaslarını sürdürüyor. Bakan Selçuk, KKTC’deki temasları çerçevesinde Hala Sultan İlahiyat Kolejini ziyaret etti. Ziyarette öğretmenlerle sohbet eden Selçuk ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu basına açıklamalarda da bulundu. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ziyaretin amacının Bakan Selçuk’la Ankara’da başlayan işbirliğini geliştirmek, okulları yerinde görerek okulların ihtiyaçlarını tespit etmek, öğretmen ve öğrencilerle buluşup sohbet etmek olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, konuk bakana Hala Sultan İlahiyat Koleji’yle ilgili bilgiler aktardı. Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin ilahiyat anlamında eğitim veren tek okul olduğunu belirten Çavuşoğlu, okulda bu yıl ilk kez sınavla girilen yabancı dilde eğitim veren İlahiyat kolej kısmına ek sınavsız girilebilen Türkçe bölümün açıldığını söyledi. Okulun, KKTC ölçeğinde öğrenci sayısı yüksek olan okullardan biri olduğunu belirten Çavuşoğlu okulun daha da gelişip ülkeye hizmet etme yolculuğunda öğretmenlerle birlikte en iyi şekilde çalıştıklarını kaydetti. Çavuşoğlu, okulda hem normal müfredatın uygulandığını hem de yeni oluşturulan dini yöndeki derslerin alındığını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Türkiye ve KKTC’nin eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgi alışverişi ve işbirliği çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Selçuk, yapılan çalışmaların işbirliği protokolünün gereği olarak öğretmen eğitimi, müfredat ve öğrencilerin eğitim kalitelerinin yükselmesi konusunda ne tür faaliyetler yapılabileceği sorusunun cevabına yönelik olduğunu kaydetti. İki gündür yapılan temaslardan çok olumlu neticeler elde ettiklerini kaydeden Selçuk, yeni eğitim öğretim yılının başladığı bu süreçte öğretmenlere yönelik olarak nasıl bir altyapı ve nasıl bir işbirliği ve dijital teknolojik ve akademik projeler geliştirilebilir konusunda çalıştıklarını ifade etti. Bakan Selçuk öğrencilerin öğrenme verimlilikleri konusunda da müfredata ilişkin ne tür tedbirler alınabilir bunlarla ilgili de görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Selçuk, “Buradaki bütün çalışmaların Türkiye ile bağlantılı olarak öğrenci ve öğretmen değişimi programları ve benzeri başka programlar dahil olmak üzere masaya yatırıldı. Çok güzel sağlıklı ve fonksiyonel bir işbirliği söz konusu. Hepimiz çocuklarımızın ve bu toprakların geleceği için daha güzel şeyler yapmak umuduyla çaba sarf ediyoruz. Bu anlamda inşallah bu seneyi çok daha verimli bir eğitim öğretim yılı olarak geçireceğiz” şeklinde konuştu.

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