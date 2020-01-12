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  4. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Hatay'da öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Hatay'da öğretmenlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 16:59 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Hatay'da öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hatay'da düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programına katıldı.

Bakan Selçuk, Hatay'daki programları kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Daha sonra bir otelde düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programına geçen Selçuk, etkinlik öncesi Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 Özel Ödülü'ne layık görülen Antakya Medeniyetler Korosu'nun seslendirdiği eserleri dinledi.

Konser sonrası Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı Yılmaz Özfırat'ı tebrik eden Selçuk, koro üyeleriyle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ardından öğretmenlerin katılımıyla basına kapalı gerçekleştirilen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programına katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bakan Ziya Selçuk hatay

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