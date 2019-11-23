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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, huzurevindeki emekli öğretmenleri ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 09:14 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, huzurevindeki emekli öğretmenleri ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, huzurevinde yaşamını sürdüren emekli öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakan Selçuk, Öğretmenler Günü dolayısıyla Validebağ Mustafa Necati Bey Öğretmenler Huzurevindeki emekli öğretmenleri ziyaret etti.

Öğretmenlerle tek tek görüşen Selçuk, "Sizin bu ülkeye yaptığınız hizmetler, bu ülkenin çocuklarına yönelik gerçekleştirdiğiniz eğitim, tarihe geçecek şekilde çok değerli bizim açımızdan. Burada her türlü imkanı sizlere sağlamaya çalışıyoruz. Bu vesileyle Öğretmenler Gününüzü kutluyorum. Sağlıkla sıhhatle nice güzel günler diliyorum." diye konuştu.

Emekli öğretmenler Selçuk'a meslek hayatları boyunca yaşadıkları anılarını anlattı. 95 yaşındaki emekli öğretmen Zerrin Köksal da trende karşılaştığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le yaşadığı anısını paylaştı.

Öğretmenlerden Ahmet Selçuk Bozok, "Yazbahar'dan Gülbahar'a", Bekir Baki Aksu da "Yavan Ekmek: Siyah Beyaz Bir Yaşam" adlı kitaplarını Bakan Selçuk'a hediye etti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk da öğretmenlere çiçek ve hediye takdim etti, onlarla pasta kesip fotoğraf çektirdi.

Ziyarette, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da yer aldı.

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