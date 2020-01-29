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  4. Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 18:21 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya'da okul yaptıran ve okul yapımı için arsa bağışlayan hayırseverlerle buluştu.

Selçuk, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Antalya Hayırseverler Buluşması" programına katıldı. Vatandaşları selamlayan Selçuk, 93 yaşındaki Ayşe Boztepe'nin yanına giderek, sohbet etti.

Gülümseten diyalog! Bakanı tanımayınca...

Boztepe, "Size ziyarete geldik, size hürmet edeceğiz, bizim vazifemiz bu." diyen Selçuk'a, "Oğlum senin görevin ne?" diye sordu. Selçuk da "Bana Milli Eğitim Bakanı diyorlar." yanıtını verdi.
Selçuk'a sarılan Boztepe, "Öyle mi? Kusura bakmayın, tanıyamadım." dedi.
"Olur, önemi yok. Hoş geldiniz, ayağınıza sağlık." diyen Selçuk ile Boztepe arasındaki diyalog, katılımcıları gülümsetti.
Vatandaşların taleplerini dinleyen Selçuk, programda 78 hayırsevere plaket vererek, onlarla fotoğraf çekildi.
Programa Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da katıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Antalya hayırsever

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu bakan tip olarak hulusi akara benziyor
keşke o hürmeti ve vazifeyi azcık da EĞİTIME versen bakan bey .
inşallah medrese gibi ortaçağdan kalmiş sözde eğitim yuvası diye bir vakfa tarikata verilmez hayırseverlerin bağişlari..fen liseleri gibi çağin gerektirdiği bilim ögreten okullar açılır..toplumun buna ihtiyacı var..
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