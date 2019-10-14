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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İlkokullarda Yetiştirme Programı tanıtım toplantısına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 11:58 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bugün güzel bir amaç için bir aradayız.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İlkokullarda Yetiştirme Programı tanıtım toplantısına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bugün güzel bir amaç için bir aradayız. İyileştirmek, güzelleştirmektir. Biz okullar arasındaki imkan farklarını ve öğrenciler arasındaki öğrenme farklarını azaltmayı temel bir gaye olarak benimsedik. Bu kapsamda üzerimize büyük bir ödev düşüyor. Çocuklarımızın ulaşmalarını istediğimiz hedefler, görmelerini istediğimiz manzaralar ortak. İYEP çalışması da bu hedef doğrultusunda yürütülüyor” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenme süreçleri farklı olan her öğrencinin başarıya ulaşabilmesi, “İşte Bu Kadar Kolay” diyebilmesi için ‘İlkokullarda Yetiştirme Programı’nı (İYEP) geliştirdi. İYEP Tanıtım Toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, projeye destek veren UNICEF yetkilileri, akademisyenler, Sivil Toplum Örgütü temsilcileri ile il ve ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.
Her öğrencinin kendi öğrenme yolculuğundaki mutluluğuna odaklanan İYEP’in hedef kitlesi; özel eğitim tanısı olmayan ancak çeşitli nedenlerle önceki eğitim yıllarında Türkçe ve matematik derslerinde desteğe ihtiyacı olan çocuklar. ‘Türkçe ve matematik derslerinde edinilen temel becerilerin diğer tüm derslerdeki başarıyı etkilediği’ ve ‘öğrenme açığı derinleşmeden müdahale edilmesi gerektiği’ gerçeğinden hareketle yetiştirme programı, ilkokul 3’üncü sınıfa devam eden öğrenciler için iki temel derste hazırlandı. Temel okuryazarlık ve problem çözme becerileri konusunda desteğe ihtiyaç duyan çocuklar, İYEP’te daha küçük gruplarda, özel hazırlanan ders kitapları ile eğitim alacak.
Bu programda çocukların doğru ve etkili konuşup yazmaları, matematik becerilerinin artması sağlanırken, sosyal yönden de güçlenmeleri için gerekli destek verilecek. Özgüvenlerini artırmak için sosyal aktivitelere de katılımları sağlanacak. Eğitim sistemine yapılan yatırımlar kısa vadede onların bireysel ve sosyal gelişimlerine katkı sunarken, uzun vadede toplumsal düzeyde ekonomik ve beşeri kalkınmaya hizmet etmesi açısından da büyük önem taşıyor. Öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA) ile İYEP’e katılması tavsiye edilen öğrenciler tespit edilirken eğitim sürecinin bitiminde uygulanan Öğrenci Değerlendirme Aracı (ÖDA) ile başarı durumu ortaya konuluyor.
2018-2019 eğitim-öğretim yılında, Türkiye genelinde uygulanan programın bitiminde yapılan öğrenci değerlendirmelerinin sonucunda yüzde 90’lara varan oranda başarı elde edildiği görüldü. İYEP’e katılarak, yaşıtları ile aynı öğrenme düzeyini yakalayan çocuklar, başarmanın verdiği özgüvenle artık eğitim hayatlarında çok daha emin adımlarla ilerliyor. İYEP için özel olarak hazırlanan Türkçe ve Matematik Etkinlik Kitapları, Türkçe Etkinlik Kılavuzu ile öğrenci ölçme araçları güncellendi ve 81 ile dağıtımı gerçekleştirildi. 2018 ve 2019 yılında öğretmenler, okul yöneticileri ve temel eğitimden sorumlu şube müdürlerine seminerler verildi. Söz konusu hizmet içi eğitim seminerleri 2019-2020 eğitim öğretim yılına yönelik olarak devam ediyor. İlkokullarda Yetiştirme Programı, öğrenme süreçleri farklı olan her öğrencinin başarıya ulaşabilmesi, “İşte bu kadar kolay” diyebilmesi için hazır.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bugün güzel bir amaç için bir aradayız. İyileştirmek, güzelleştirmektir. Biz okullar arasındaki imkan farklarını ve öğrenciler arasındaki öğrenme farklarını azaltmayı temel bir gaye olarak benimsedik. Bu kapsamda üzerimize büyük bir ödev düşüyor. Çocuklarımızın ulaşmalarını istediğimiz hedefler, görmelerini istediğimiz manzaralar ortak. İYEP çalışması da bu hedef doğrultusunda yürütülüyor. Bir çalışma gerçekten sahiciyse, gerçekten çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı parlatacaksa iyi bir şey yapıyoruz demektir. Çocuğun özel ve önemli hissettiği durumu İYEP’le gerçekleştirmeye çalıştık. Zamana ihtiyacı olan çocuklarımıza bu zamanı tanımak sistemin temel amaçlarından bir tanesi. Bir problem var; geçen senenin başından beri de bu problem üzerinde vurgular yapıyoruz. Eksiği olan çocuklarımızın; eksikleri ve problemleri için çalışmalar yapmak bizim görevimiz. Bizler attığımız her olumlu adımın çocuklarımızı ileri taşıyacağını biliyoruz. 2023 Eğitim Vizyonunu geliştirirken de bu bilinçle devam ediyoruz. 2018-2019 eğitim öğretim yılının başında da 3’üncü ve 4’üncü sınıflar için farklı seviyelerde; bir, iki, üçüncü modül seviyelerinde bir düzenlemeyi de hayata geçirdik. Toplamda 4 milyon 4 buçuk milyon civarında öğrencimizi tespit aşamasına davet ettik. Bunların sonucunda da 302 bin civarındaki öğrencimizi İYEP’e dahil etme imkanımız doğdu. Bu anlamda çocuklarımızın İYEP sürecinde ulaşmaları gereken hedefi elbette önceden tasvir ettik. Bu tasvirin sonucunda da onların nereye ulaşacağını, İYEP çalışmasında neyi iyi yapabileceğimizi nerede gözden geçirme imkanımız da bulunuyor. Bu çerçevede de 3’üncü sınıfta olup İYEP’e dahil olan öğrencilerimizin sınıflarını muvaffakiyetle tamamlamalarını istiyoruz. Ama bu işler, bu çalışmalar, bu projeler gerçekten kolay değil. Çok büyük bir katılım gerektiriyor” ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, İYEP kapsamında öğretmenlere çok iş düştüğünü belirterek, “Bu çalışmaları Ankara’da yapıyor olmamızın elbette bir değeri var. Fakat, asıl işi illerdeki yöneticilerimiz yükleniyorlar. Bu işlerin takibini, bu işlerin sürdürülebilir kılınması ve etkinliğinin arttırılması sahadaki kalitesine bağlı” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İlkokullarda Yetiştirme Programı tanıtım toplantısına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İlkokullarda Yetiştirme Programı tanıtım toplantısına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İlkokullarda Yetiştirme Programı tanıtım toplantısına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İlkokullarda Yetiştirme Programı tanıtım toplantısına katıldı

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