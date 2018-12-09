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Milli Eğitim Bakanı Selçuk İzmir'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.12.2018 11:34 | Son Güncelleme

Bakan Selçuk, İzmir Valiliğini ziyaret etti, Cumhuriyet Eğitim Müzesini gezdi

İZMİR (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir Valiliğini ziyaretinin ardından Cumhuriyet Eğitim Müzesini gezdi

İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret eden Selçuk, Valilik Anı Defteri'ni imzaladı.

Selçuk, burada yaptığı konuşmada, birçok şehirde Milli Eğitim Bakanlığının Vizyon 2023 programı çerçevesinde çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini, Bakanlığın gelecek yıllarda eğitim sisteminde yapılmasını planladığı çalışmaların altyapı etkiniliklerini yürüttüklerini belirtti.

Selçuk, bu bağlamda İzmir'de bulunduğunu vurgulayarak, "İzmir'de Valilikle birlikte bütün okullarımızın imkanları, altyapısı, öğretmenlerimizin durumu nedir, bütün bunlarla ilgili analiz çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bu çalışmaların sonunda da daha ileri gidebilmek içn neler yapılacağı konusunda çalıştaylar, toplantılar gerçekleştireceğiz." dedi.

Ziyarette Bakan Selçuk'a AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de eşlik etti.

Selçuk daha sonra Cumhuriyet Eğitim Müzesini gezdi. Yetkililerden bilgi alan Selçuk, müzedeki öğrencilerle sohbet etti, ayrıca öğrencilerin, Sümerlilerin yazı sembollerini çamura aktarma etkinliğini izledi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Eğitim Müzesi Valilik ziya selçuk

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