HABER

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kastamonu'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2019 21:49 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kastamonu'da

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kastamonu Valiliği'ni ziyaret etti ve çeşitli programlara katıldı.

Bakan Selçuk, Valilik girişindeki "Şeref Defteri"ni imzaladıktan sonra Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.

Vali Karadeniz'den kent hakkında bilgi alan Bakan Selçuk, ardından il değerlendirme toplantısına katıldı.

Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Kütüphanesi'nde düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" toplantısında öğretmenlerle bir araya gelen Selçuk, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada partililer tarafından karşılanan Bakan Selçuk, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü ile görüştü.

Partililerle sohbetin ardından Kastamonu'nun tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret eden Selçuk, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi'nde dua etti.

Hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akşam yemeğinde bir araya gelen Selçuk, daha sonra kara yolu ile Kastamonu'dan ayrıldı.

Bakan Selçuk'un programları basına kapalı gerçekleştirildi.

PARTNERAyna görünce dayanamıyorlarAyna görünce dayanamıyorlar
Bakan Akar’dan terörle mücadele açıklamasıBakan Akar’dan terörle mücadele açıklaması
'İETT otobüslerimizi tahsis etmedik''İETT otobüslerimizi tahsis etmedik'
Anahtar Kelimeler:
Bakan Ziya Selçuk KASTAMONU Milli Eğitim Bakanı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Ünlülerin de dahil olduğu cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Ünlülerin de dahil olduğu cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Diğer Haberler
İmamoğlu'ndan Maltepe açıklaması: İETT otobüslerimizi tahsis etmedik

'İETT otobüslerimizi tahsis etmedik'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

CHP Söke İlçe Başkanı görevinden istifa etti

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

Abdullah Gül, yeni parti sorularını yanıtsız bıraktı

Abdullah Gül, yeni parti sorularını yanıtsız bıraktı

AK Partili başkan, borç listesini belediye binasına astırdı

AK Partili başkan, borç listesini belediye binasına astırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.