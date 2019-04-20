Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kastamonu'da

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kastamonu Valiliği'ni ziyaret etti ve çeşitli programlara katıldı.

Bakan Selçuk, Valilik girişindeki "Şeref Defteri"ni imzaladıktan sonra Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.

Vali Karadeniz'den kent hakkında bilgi alan Bakan Selçuk, ardından il değerlendirme toplantısına katıldı.

Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Kütüphanesi'nde düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" toplantısında öğretmenlerle bir araya gelen Selçuk, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada partililer tarafından karşılanan Bakan Selçuk, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü ile görüştü.

Partililerle sohbetin ardından Kastamonu'nun tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret eden Selçuk, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi'nde dua etti.

Hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akşam yemeğinde bir araya gelen Selçuk, daha sonra kara yolu ile Kastamonu'dan ayrıldı.

Bakan Selçuk'un programları basına kapalı gerçekleştirildi.

