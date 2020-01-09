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  4. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, KKTC'li mevkidaşı ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, KKTC'li mevkidaşı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 17:26 | Son Güncelleme

Bakan Selçuk, eğitim alanındaki tüm yenilik ve gelişmeleri, Kıbrıs'a da aktarmak için samimiyetle gayret gösterdiklerini ifade etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüştü.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Bakanlıktaki görüşmede Selçuk, KKTC heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmelerin, ülkeler arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sağladığını belirten Selçuk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, özverili halkı ve kurumlarıyla hızla gelişen bir devlet olduğunu kaydetti.

Selçuk, "Uluslararası platformdaki malum kısıtlamalara rağmen bugün gelinen bu nokta gurur vericidir. Kıbrıs Türkünün daha müreffeh bir yarın algısı için sadece eğitim değil tüm alanlarda iş birliklerinin derinleşmesine ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl yapılan görüşmelerin somut sonuçlar vermesinden memnuniyet duyduğunu vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:

"Eylül 2019'da Lefkoşa'da üzerinde hassasiyetle durduğumuz kardeş okul konusunda da takip eden aylar içinde önemli adımların atıldığını duymaktan son derece mutlu olduğumu belirtmek isterim. Okullarımız arasındaki karşılıklı eşleştirilmelere yönelik çalışmalar halen devam ediyor. Bu çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını bekliyoruz. Bu uygulamayla öğretmen ve öğrencilerimiz üzerinden oluşturulacak yeni iletişim köprüleri ile yalnız eğitim alanında değil başta kardeşliğimiz ve geleceğe dair ortak inancımız olmak üzere birçok boyutta önemli kazanımlar elde edeceğimizi umuyorum. Ülkemizdeki eğitim alanındaki tüm yenilik ve gelişmeleri Kıbrıs'a da aktarmak için samimiyetle gayret gösterdiğimizi ifade etmek isterim. Bu anlamda, düzenlenen hizmet içi eğitimlerinin ve görevlendirilen öğretmenlerimizin dikkate değer bir katkısının olduğu kanaatindeyim. 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda planlanmış olan çeşitli mesleki gelişim programlarının 2019 Eylül ve Kasım aylarında Lefkoşa'da düzenlenmiş olmasından mutluluk duymaktayım."

Öte yandan Kıbrıslı meslektaşlarının, kendi strateji ve uygulamalarına dönük katkılarından her zaman mutluluk duyacaklarının altını çizen Selçuk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yürütülen programlarla ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarını aktardı.

Bu tür ziyaretlerin çok faydalı olduğunu belirten Selçuk, "Ben kendi çalışma arkadaşlarıma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne eğitim anlamında desteğinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Sizlere de açık, şeffaf ve yapıcı duruşunuz nedeniyle teşekkür ediyorum. Hedefimiz çocuklarımızın onuruyla şerefiyle dimdik duracak, iyi yetişmiş bireyler olması. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılması gereken her katkıda var olduğumuzu prensip kararı olarak belirtmek isterim." ifadesini kullandı.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu ise bir araya gelmekten duyduğu gururu aktararak, 2019'da imzalanan mutabakat metnindeki imzalar henüz kurumadan pek çok faaliyetin hayata geçtiğini söyledi.

Bakan Selçuk'un samimi ve özverili katkılarının kendileri açısından takdire şayan olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İmzaladığımız mutabakat metnini her yıl gözden geçirerek, ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırmanın faydalı olacağı görüşündeyiz. Biz bugün çok kalabalık bir heyetle buraya geldik. Bakanlıklarımız arasında başlatılan diyalogu tüm dairelerimize her kesime yaymak istiyoruz. 2019'da başlattığımız mesleki gelişim alanındaki iş birliğinin çok faydasını gördük. Bizimle paylaştığınız tecrübeler gerçekten çok önemli. Çağdaş evrensel yeterliklere ulaşma noktasında buna benzer birçok projeye dahil olmak istiyoruz. 2020'de de yine eğitim alanında sizlerle birlikte yürümek isteriz. Dilerim ki geçen yıl gibi kısa bir sürede sorunları çözeriz. Bunun liderliğini zaten siz yapıyorsunuz. Nezaketiniz için çok teşekkür ederiz."

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Ankara eğitim KKTC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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