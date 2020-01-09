Milli Eğitim Bakanı Selçuk, KKTC'li mevkidaşı ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüştü.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Bakanlıktaki görüşmede Selçuk, KKTC heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmelerin, ülkeler arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sağladığını belirten Selçuk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, özverili halkı ve kurumlarıyla hızla gelişen bir devlet olduğunu kaydetti.

Selçuk, "Uluslararası platformdaki malum kısıtlamalara rağmen bugün gelinen bu nokta gurur vericidir. Kıbrıs Türkünün daha müreffeh bir yarın algısı için sadece eğitim değil tüm alanlarda iş birliklerinin derinleşmesine ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl yapılan görüşmelerin somut sonuçlar vermesinden memnuniyet duyduğunu vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:

"Eylül 2019'da Lefkoşa'da üzerinde hassasiyetle durduğumuz kardeş okul konusunda da takip eden aylar içinde önemli adımların atıldığını duymaktan son derece mutlu olduğumu belirtmek isterim. Okullarımız arasındaki karşılıklı eşleştirilmelere yönelik çalışmalar halen devam ediyor. Bu çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını bekliyoruz. Bu uygulamayla öğretmen ve öğrencilerimiz üzerinden oluşturulacak yeni iletişim köprüleri ile yalnız eğitim alanında değil başta kardeşliğimiz ve geleceğe dair ortak inancımız olmak üzere birçok boyutta önemli kazanımlar elde edeceğimizi umuyorum. Ülkemizdeki eğitim alanındaki tüm yenilik ve gelişmeleri Kıbrıs'a da aktarmak için samimiyetle gayret gösterdiğimizi ifade etmek isterim. Bu anlamda, düzenlenen hizmet içi eğitimlerinin ve görevlendirilen öğretmenlerimizin dikkate değer bir katkısının olduğu kanaatindeyim. 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda planlanmış olan çeşitli mesleki gelişim programlarının 2019 Eylül ve Kasım aylarında Lefkoşa'da düzenlenmiş olmasından mutluluk duymaktayım."