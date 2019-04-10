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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Mavi Balina ve Momo oyun değil, siber saldırıdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2019 15:44 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Mavi Balina ya da Momo gibi çeşitli oyun tabir edilen yazılımlar aslında bir oyun değildir.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Mavi Balina ya da Momo gibi çeşitli oyun tabir edilen yazılımlar aslında bir oyun değildir. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Bunlar çeşitli kişi ve kuruluşların gençler ve çocuklar üzerinde uyguladığı bir siber saldırıdır” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi programlar için geldiği Samsun’da Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti ve okulda üretilen temizlik maddeleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Okul çıkışı gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, Mavi Balina ve Momo gibi oyunlar için Milli Eğitim Bakanlığı olarak diğer bakanlıklarla birlikte başlattıkları bazı çalışmaların olduğunu söyledi.
Bu çalışmaları zamanı gelince kamuoyuyla paylaşacakları bilgisini veren Bakan Selçuk, “Ama şu sıra bazı açıklamalar yapmakta fayda var. Mavi Balina yada Momo gibi çeşitli oyun tabir edilen yazılımlar aslında bir oyun değildir. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Bunlar çeşitli kişi ve kuruluşların gençler ve çocuklar üzerinde uyguladığı bir siber saldırıdır. Bu siber saldırı çocukların dijital konulardaki ihtiyaçlarını ya da oyun ihtiyaçlarını istismar eden ve çocuklara bir şekilde zarar vererek toplumların zarar görmesine, dejenere olmasına yol açmaya çalışan maksatlı kişiler. Bu anlamda bunun elbette polisiye tedbirleri, hukuki tedbirleri, mevzuat tedbirleri vardır. Fakat bu mesele sadece bu çözümlerle veya bu bakış açısıyla ele alınmamalı. Bunun eğitimsel, sosyal ve psikolojik etkileri de dikkate alınmalı. Biz dijital oyunları problem olarak görürsek çağın eğilimlerini de gözden kaçırmış oluruz. Bunlar bir ihtiyaçtır. Tıpkı bir bıçak gibi. İyiye kullanırsanız iyiye hizmet eder, kötüye kullanırsanız kötüye hizmet eder” diye konuştu.

Bakan Selçuk’tan ailelere uyarı
Çocukların ruh sağlığına zarar vermeyecek, gelişimlerini sekteye uğratmayacak oyunlarla ilgili de çalışmaları ve çabaları desteklediklerini belirten Bakan Selçuk, “Bu çabalardan bir tanesi de çocuklarda atletimiz ruhunu geliştirecek, sağlıklı bir yarışmayı besleyecek e-spor ve benzeri bir takım çalışmalardır. Önümüzdeki günlerde dikkatle ele almak şartıyla bu tür oyunları da çocuklarımıza nasıl ulaştıracağımız ve ne şekilde paylaşımda bulunacağımızı kamuoyuyla paylaşacağız. Anne ve babaların çocuklarının ihtiyaçlarını hassasiyetle dikkate almalarını, onların yalnız kaldıklarında, problemlerini çözemediklerinde, sessiz bir şekilde feryat ettiklerinde neler yapılabileceği konusunda rehber öğretmenlerimizle, psikologlarımızla, uzmanlarımızla birebir iletişimde olsunlar. Aksi takdirde bir çocuk eğer açık kapı bulamazsa, rahatlayacağı bir yol bulamazsa bu tür işlere yönelmektedir. Bu yönelimin ortadan kaldırabilmesi de başta öğretmenlerimiz olmak üzere ailelerin ve bütün uzmanların ortak bir çabasıyla olur. Bu bir uzman ya da mevzuatla yönetilebilecek bir konu değildir. Toplum olarak hep birlikte omuzlamamız gereken bir konu. Bundan dolayı da önümüzdeki süreçte bahsettiğim bütün açılardan bakarak bu problemleri azaltmak ve ortadan yok etmek için elimizden geleni yaptığımızın bilinmesini isterim” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Mavi Balina ve Momo oyun değil, siber saldırıdır"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Mavi Balina ve Momo oyun değil, siber saldırıdır"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Mavi Balina ve Momo oyun değil, siber saldırıdır"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Mavi Balina ve Momo oyun değil, siber saldırıdır"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Mavi Balina ve Momo oyun değil, siber saldırıdır"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Mavi Balina ve Momo oyun değil, siber saldırıdır"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Mavi Balina ve Momo oyun değil, siber saldırıdır"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Mavi Balina ve Momo oyun değil, siber saldırıdır"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Mavi Balina ve Momo oyun değil, siber saldırıdır"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Mavi Balina ve Momo oyun değil, siber saldırıdır"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Mavi Balina ve Momo oyun değil, siber saldırıdır"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Mavi Balina ve Momo oyun değil, siber saldırıdır"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Mavi Balina ve Momo oyun değil, siber saldırıdır"

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