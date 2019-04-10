Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Mavi Balina ya da Momo gibi çeşitli oyun tabir edilen yazılımlar aslında bir oyun değildir. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Bunlar çeşitli kişi ve kuruluşların gençler ve çocuklar üzerinde uyguladığı bir siber saldırıdır” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi programlar için geldiği Samsun’da Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti ve okulda üretilen temizlik maddeleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Okul çıkışı gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, Mavi Balina ve Momo gibi oyunlar için Milli Eğitim Bakanlığı olarak diğer bakanlıklarla birlikte başlattıkları bazı çalışmaların olduğunu söyledi.

Bu çalışmaları zamanı gelince kamuoyuyla paylaşacakları bilgisini veren Bakan Selçuk, “Ama şu sıra bazı açıklamalar yapmakta fayda var. Mavi Balina yada Momo gibi çeşitli oyun tabir edilen yazılımlar aslında bir oyun değildir. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Bunlar çeşitli kişi ve kuruluşların gençler ve çocuklar üzerinde uyguladığı bir siber saldırıdır. Bu siber saldırı çocukların dijital konulardaki ihtiyaçlarını ya da oyun ihtiyaçlarını istismar eden ve çocuklara bir şekilde zarar vererek toplumların zarar görmesine, dejenere olmasına yol açmaya çalışan maksatlı kişiler. Bu anlamda bunun elbette polisiye tedbirleri, hukuki tedbirleri, mevzuat tedbirleri vardır. Fakat bu mesele sadece bu çözümlerle veya bu bakış açısıyla ele alınmamalı. Bunun eğitimsel, sosyal ve psikolojik etkileri de dikkate alınmalı. Biz dijital oyunları problem olarak görürsek çağın eğilimlerini de gözden kaçırmış oluruz. Bunlar bir ihtiyaçtır. Tıpkı bir bıçak gibi. İyiye kullanırsanız iyiye hizmet eder, kötüye kullanırsanız kötüye hizmet eder” diye konuştu.