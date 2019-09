Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Nevşehir’de ilkokul açılışına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nevşehir’de hayırsever iş adamı H. Asım Atabilen’in yaptırdığı ilkokulun açılışını yaptı. Selçuk, hayırsever iş adamına teşekkür ederek, "Bu okulda eğitim görecek ve sonrasında mezun olacak olan gençlerimizin hepimizin gurur duyacağı, sadece ülkemizde değil yurt dışında da büyük başarılara imza atmasını diliyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sabah saatlerinde geldiği Nevşehir’de ilk olarak Nevşehir Valiliğini ziyaret etti. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Rasim Arı ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Selçuk, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Bakan Selçuk, ardından hayırsever iş adamı H. Asım Atabilen’in yaptırdığı ilkokulun açılış törenine katıldı. Okula gelişinde öğrencilerin büyük ilgisi ile karşılaşan Selçuk, Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Nevşehir’de Okullar Pırıl ile Açılıyor’ programına da katıldı.TRT Çocuk kanalının sevilen kahramanı Pırıl ve arkadaşlarının gösterisini protokol üyeleri ile birlikte izleyen Bakan Selçuk, öğrenciler ve Pırıl ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, açılışta yaptığı konuşmada hayırseverlerin eğitime yaptıkları katkıları çok önemsediklerini ifade ederek, Atabilen ailesini kutladı. Atabilen ailesi tarafından eğitime kazandırılan bu okulda yetişecek olan gençlerin Türkiye’yi gelecek hedeflere taşıyacak bireyler olacağını söyleyen Bakan Selçuk, “Herkesin parası olabilir ama herkes hayır yapamaz. Bu nedenle H. Asım Atabilen ve ailesini kutluyorum ve onlara teşekkür ediyorum. Bu okulda eğitim görecek ve sonrasında mezun olacak olan gençlerimizin hepimizin gurur duyacağı, sadece ülkemizde değil yurt dışında da büyük başarılara imza atmasını diliyorum. Eminim ki burada eğitim görecek tüm çocuklarımız ve aileleri Atabilen ailesini her zaman şükranla anacak” dedi.

Milletvekili Yücel Menekşe ülkemizin arzuladığı çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasının en önemli yolunun eğitim olduğunu ifade ederek, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olacağını vurguladı. Menekşe, “Zaten dinimizin de ilk emri okumak. Güçlü Türkiye’nin oluşmasında eğitime ve eğitim yatırımına büyük önem veriyoruz. Eğitim tıpkı ekmek, su gibi en önemli ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. Ülkemiz dünyanın en yoğun genç nüfuslarından biri ne sahip ve bizleri, ülkemizi arzuladığımız seviyeye bu gençlerimiz, alacakları eğitimlerle taşıyacaklar. Ben onlara çok güveniyorum” dedi.

Milletvekili Mustafa Açıkgöz, hayırsever Atabilen ailesine eğitime yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. Nevşehirli hayırseverlerin son yıllarda eğitime ciddi katkılar sunduklarını ve bundan da gurur duyduklarını ifade eden Açıkgöz, “Nevşehir artık hayırseverleri ile de adından söz ettiren bir il oldu. Hemen hemen tüm ilçelerimizde, her bir mahallemizde hayırseverlerimizin katkılarını görüyoruz. Bu şehrimiz ve bizler için gurur kaynağı” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Rasim Arı ise, ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatı olan evlatlarımızı okuyan, araştıran, geleceğe dair hedefleri olan, bilgi üreten ve değerlendiren, teknolojik ve kültürel gelişmelere açık bireyler olarak yetiştirmenin asli görevlerinden biri olduğunu ifade etti. Arı, “Bilgi ve teknoloji çağında bugün bilgi ekonomisinden, akıllı ekonomiden bahsediyoruz. Bilgiyi elinde tutanın iktidar olduğu ve medeniyeti yönettiği bir dönemde yaşıyoruz. Teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişirken, çağın şartları ve öne çıkardığı değerler, bilgi iletişim teknolojilerini üst seviyede kullanabilen, hızlı değişim sürecine ayak uydurabilen bir yapıda olmamızı zorunlu kılıyor. Bu yüzden değişen ve gelişen zamanı yakalamamız ve bu değişimi yönetmemiz gerekiyor. Çağın gerisinde kalmayan, sürekli büyüyen ve kalkınan bir Türkiye için ülkemizi dünyanın en büyük ekonomilerinden biri yapmak adına evlatlarımızı en güzel şekilde yetiştirmek için Nevşehir Belediyesi olarak eğitim camiamızın her zaman yanında olacağımızın da altını çizmek isterim. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, yarınlarımız. Onların eğitimlerine katkıda bulunmak yarınlarımıza katkıda bulunmak demektir ve eğitime her fırsatta desteğimizi sürdüreceğiz“ diye konuştu.

Nevşehir’de çocukların, gençlerin eğitimine destek vermek ve vizyon sahibi, milli değerlerine bağlı, erdemli bireyler yetiştirmek hedefiyle yola çıktıkları önemli projeleri olduğundan bahseden Arı, bunları da en kısa zamanda hayata geçireceklerini ve belediye olarak eğitime katkılarının artarak süreceğini vurguladı. Arı şöyle konuştu:

“Eğitime yapılan yatırım insana yapılan yatırımdır; insana yapılan yatırım ülke geleceğine yapılan yatırımdır düsturuyla, devletimizin yaptığı okulların yanında, eğitime büyük katkı veren hayırseverlerimize ve özellikle Hacı Asım Atabilen İlkokulumuzu ilimize kazandırdığı için değerli iş adamı Ümit Atabilen kardeşime de ayrıca teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Nadide birer çiçek olan yavrularımızı en iyi şekilde yetiştireceğinize olan inancım tamdır. Sizleri bu kutsal görevinizden dolayı tebrik ediyor, yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum. Ve geleceğimizin güvencesi sevgili öğrencilerim, çocuklarım sizler yarınlarımızın umudusunuz. Anne, babalarınız ve öğretmenleriniz, sizleri bilimi ve teknolojiyi kullanan, araştıran, sorunlara çözüm üreten bireyler olarak yetiştirmek için her türlü fedakârlığı yapıyorlar. Sizler de bunları çok önemsemeli ve sunulan bu imkanları en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. Yapılan fedakârlıkları unutmayarak derslerinize daha çok çalışacaksınız ki ülkemizin geleceğine sahip çıkacaksınız. Ben de belediye başkanı olmaktan önce sizlerin bir ağabeyi olarak her zaman yanınızda ve destekçiniz olacağım.”

Konuşmaların ardından okulun açılış kurdelesi Bakan Selçuk, protokol ve hayırsever Atabilen ailesi fertleri tarafından kesildi.