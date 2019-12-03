Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Nitelikli eğitim ortamları oluşturmaya çalışıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, nitelikli eğitim ortamları oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Bakan Selçuk, Bursa'da, Turkcell Engelsiz Eğitim Programı kapsamında desteklenen öğrencilerin eserlerinden oluşan "9. Geleneksel Sanata Engel Yok: En Özel Öğrenciler, Eserler, Etkinlikler Sergisi"nin açılışına katıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Selçuk, özel eğitim ihtiyacı olan çocukların, vatandaşların hayata tam olarak katılmaları, çalışan, üreten bireyler olabilmelerinin Bakanlığının en başta gelen hedeflerinden biri olduğunu anlattı.

Dünya Engelliler Günü'nün kendileri için de çok önemli olduğunu belirten Selçuk, şöyle devam etti:

"Saygı görme, değer verilme, öz güvenlerini artırmak, katkı sağlama, öğrenim görme, toplumsal yaşama katılma gibi birçok hakkın engelli bireylerimiz için aslında ne kadar önemli olduğunu bugün tekrar tekrar üzerinde durarak anlamak, düşünmek fırsatına sahibiz. Bakanlık olarak, nitelikli eğitim ortamları oluşturmaya çalışıyoruz. Giderek özel eğitim okullarımızı, destek odalarımızı, okullardaki çocuklarımıza uygun materyalleri, hepsini daha fazla geliştirerek ve artırarak bir katkı sağlamayı hedef haline getirdik. Bu bağlamda çocuklarımızın, gençlerimizin, insanımızın sahip oldukları yeteneklerin ortaya çıkmasını çok önemsiyoruz. Onların kişisel, sosyal gelişimlerinin ileriye gitmesi için elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimiz için ortamlar sağlamak, onlara fırsatlar vermek çok çok önemli."