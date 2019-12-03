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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Nitelikli eğitim ortamları oluşturmaya çalışıyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.12.2019 13:14 | Son Güncelleme

"Giderek özel eğitim okullarımızı, destek odalarımızı, okullardaki çocuklarımıza uygun materyalleri, hepsini daha fazla geliştirerek ve artırarak bir katkı sağlamayı hedef haline getirdik. Bu bağlamda çocuklarımızın, gençlerimizin, insanımızın sahip oldukları yeteneklerin ortaya çıkmasını çok önemsiyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, nitelikli eğitim ortamları oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Bakan Selçuk, Bursa'da, Turkcell Engelsiz Eğitim Programı kapsamında desteklenen öğrencilerin eserlerinden oluşan "9. Geleneksel Sanata Engel Yok: En Özel Öğrenciler, Eserler, Etkinlikler Sergisi"nin açılışına katıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Selçuk, özel eğitim ihtiyacı olan çocukların, vatandaşların hayata tam olarak katılmaları, çalışan, üreten bireyler olabilmelerinin Bakanlığının en başta gelen hedeflerinden biri olduğunu anlattı.

Dünya Engelliler Günü'nün kendileri için de çok önemli olduğunu belirten Selçuk, şöyle devam etti:

"Saygı görme, değer verilme, öz güvenlerini artırmak, katkı sağlama, öğrenim görme, toplumsal yaşama katılma gibi birçok hakkın engelli bireylerimiz için aslında ne kadar önemli olduğunu bugün tekrar tekrar üzerinde durarak anlamak, düşünmek fırsatına sahibiz. Bakanlık olarak, nitelikli eğitim ortamları oluşturmaya çalışıyoruz. Giderek özel eğitim okullarımızı, destek odalarımızı, okullardaki çocuklarımıza uygun materyalleri, hepsini daha fazla geliştirerek ve artırarak bir katkı sağlamayı hedef haline getirdik. Bu bağlamda çocuklarımızın, gençlerimizin, insanımızın sahip oldukları yeteneklerin ortaya çıkmasını çok önemsiyoruz. Onların kişisel, sosyal gelişimlerinin ileriye gitmesi için elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimiz için ortamlar sağlamak, onlara fırsatlar vermek çok çok önemli."

- Öğretmenlere ve annelere "özel" teşekkür

Selçuk, öğrencilerin sanatın eğitimle, eğitimin de sanatla kesiştiği bir noktada faaliyet gösterdiklerini, renkli bir dünyayı bu sergide kendileriyle paylaştıklarını dile getirdi.

Sergide 200 eser bulunduğunu aktaran Selçuk, "Öğrencilerimizin yeteneklerinin, becerilerinin ne kadar gelişmiş olduğunu ve potansiyellerinin ne kadar yüksek olduğunu görebilmemiz için bize bir imkan sağlıyorlar." dedi.

Selçuk, "Sanata Engel Yok" faaliyetine birçok öğrencinin, öğretmenlerinin rehberliğinde katkıda bulunduğunu belirtti.

Öğretmenlerin, bu öğrencilere becerilerini geliştirme konusunda destek olmakla kalmadığını, göz bebeklerine bakarak, gülümseyerek, onları cesaretlendirerek çalıştıklarını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin çok özel bir teşekkürü hak ettiğini düşünüyorum. Burada bu emeğin, bu çabanın ne kadar değerli olduğunu emin olun belirli bir süre bu tür konuları izlediğinizde, bu ortamlarda çalıştığınızda çok daha iyi anlama fırsatınız olacaktır. Çocukların anneleri de özel bir teşekkürü hak ediyor çünkü onların çabası, kucaklayışı, sıcaklığı olmasa bu çocuklarımız bir şekilde gelişemeyecek ve içlerindeki o potansiyeli açığa çıkaramayacaklar, ön yargıların kurbanı olacaklar. Annelerin desteğiyle, öğretmenlerin rehberliğiyle bu çocukların gözlerindeki pırıltıyı hep birlikte görme imkanımız artıyor."

Ziya Selçuk, engelli bireylerin hayata kazandırılması için gayret gösteren herkese teşekkür etti.

Halk oyunu gösterisi sunan engelli öğrencileri tebrik eden Selçuk, beraberindekilerle sergiyi gezerek öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

Törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, milletvekilleri, engelli çocukların aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

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