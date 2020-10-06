Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Öğrenciler haftada iki gün okulda olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık'ta düzenlediği basın toplantısında, yüz yüze eğitime geçişte alınan kararları açıkladı. Okulların tüm kademe ve sınıflarda tam zamanlı olarak dünyada eğitime başladığını söyleyen Bakan Selçuk, "Ancak biz daha aşamalı bir başlangıçtan yanayız. 31 Ağustos Pazartesi günü yeni eğitim yılının ilk zilini çalmış olduk. Ardından okulla duygusal bağ kurma ihtiyacını benimsediğimiz ilkokul 1'inci sınıflarla yüz yüze eğitime başlamış olduk. Okullarımızda yüz yüze eğitimde üçüncü haftadayız. Tedbirler aldığımız için de üçüncü aşamaya geçmeye hazırız. 12 Ekim Pazartesi günü ilkokul 2, 3, 4, 8, 12'inci sınıflar ve özel eğitimli öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başlayacağız" dedi.

"Yüz yüze eğitim uzaktan eğitimle birlikte yürüyecek"

Yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptıklarını söyleyen Selçuk, öğrencilerin iki gün okulda olacağını, yüz yüze eğitime başlama konusunda, isteyen velilerin çocuklarını okula göndereceğini, istemeyenler için uzaktan eğitimin devam edeceğini ve öğrencilerin devamsız sayılmayacağını kaydetti.