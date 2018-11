Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle birlikte Anıtkabir'de

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ziya Selçuk, il ve ilçe milli eğitim müdürleri ve çok sayıda öğretmenle birlikte, saat 08.30'da Anıtkabir'e geldi. Selçuk ve beraberindekiler Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçen Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Bakan Selçuk, deftere şunları yazdı: "Aziz Atatürk, şahsınıza Baş Öğretmenlik unvanının verildiği 24 Kasım'ı Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz. Bu anlamlı günde bize emanet ettiğiniz yeni nesilleri yetiştirme irademizi size bir kez daha belirtmek istiyorum. Bizlere hedef olarak gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesini aşma, ülkemize hak ettiği noktaya taşıma gayretinden asla vazgeçmedik. Milli Eğitim Bakanlığı ailesi olarak başta şahsım ve tüm çalışma arkadaşlarımla milli, manevi, insani, ahlaki ve kültürel değerlerimizi içtenlikle benimseyen, bunları geliştiren; ailesini, milletini, vatanını, gönülden seven ve bunları yüceltmek için sürekli çaba harcayan, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaşı olmaktan her zaman gurur duyan ve bu ülkeye insanımıza hizmeti en büyük erdem sayan, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın, bütün insanların haklarına, düşüncelerine ve inançlarına saygı duyan zihinsel, bedensel, ruhsal ve duygusal yönden sağlıklı ve toplum ile barışık, kendine güvenen hür ve bilimsel düşünceye sahip, öğrenmeyi hayat boyu devam eden bir süreç haline getirmiş akli melekelerini ve muhakeme yeteneğini sadece kendisi kullanan bir insan modeli yetiştirmek en büyük görevimiz olacaktır. Bu vesileyle ülkemizin 81 vilayetinde, şehir merkezlerinden en ücra köylere kadar her karışında vazifelerine hakkıyla ifa eden öğretmenlerimizi, mesleklerini fedakarlıkla yerine getirmiş olmalarından dolayı en içten duygularımla tebrik ediyor, tüm öğretmenlerimizin ve milli eğitim ailemizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."

Özkan ARSLAN - Muhammet BAYRAM /ANKARA (DHA)