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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okul açılışına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 13:50 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eskişehir’de katıldığı okul açılışında yaptığı konuşmada, “Türkiye’de eğitimde fiziksel alt yapının, dijital alt yapının ve insan kaynaklarına ilişkin alt yapının giderek zenginleşmesi, daha değerli hale gelmesi için elimizden geleni ziyadesiyle yapmaya çalışıyoruz” dedi.Eti Şirketler Grubu kurucusu Firuz Kanatlı’nın eşi Gülay Kanatlı’nın adının verildiği ‘Gülay Kanatlı Ortaokulu’ hizmet binasının açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’de devlet olarak çok sayıda okul yaptıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eskişehir’de katıldığı okul açılışında yaptığı konuşmada, “Türkiye’de eğitimde fiziksel alt yapının, dijital alt yapının ve insan kaynaklarına ilişkin alt yapının giderek zenginleşmesi, daha değerli hale gelmesi için elimizden geleni ziyadesiyle yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Eti Şirketler Grubu kurucusu Firuz Kanatlı’nın eşi Gülay Kanatlı’nın adının verildiği ‘Gülay Kanatlı Ortaokulu’ hizmet binasının açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’de devlet olarak çok sayıda okul yaptıklarını söyledi. Konuşmasında, "Bu güzel şehirde bu tür açılışlar bu tür hizmetler, emin olun ülkemizin geleceği için büyük umutları yüreklerimizi dolduruyor" diyen Bakan Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:
“Biz bundan çok mutlu oluyoruz. Bu güzel şehirde bu tür okulların sayısının artması, eğitimin kalitesinin yükselmesi bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Türkiye’de çok sayıda devlet olarak okul yapıyoruz. Devlet olarak birçok binayı inşa ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak önümüzdeki süreçte eğitimde Türkiye’de eğitimde fiziksel alt yapının, dijital alt yapının ve insan kaynaklarına ilişkin alt yapının giderek zenginleşmesi, daha değerli hale gelmesi için elimizden geleni ziyadesiyle yapmaya çalışıyoruz. Bir ülke ödevi olan, bir millet ödevi olan eğitim meselesine herkesin gönülden katkı verdiğini biliyorum. Emeği geçen bütün öğretmenlerime özellikle teşekkür ediyorum. Anne, baba velilerimize teşekkür ediyoruz. Buradaki yöneticilerimizin yol göstericiliğine teşekkür ediyorum. Türkiye’de örnek çalışmalar çıkaran bir il olarak Eskişehir’in bu numuneliğini devam ettirmesinin önemini vurgulamak isterim. Eğer bizim bu tür okulların yapımında üzerine düşen görevler varsa bunu hayata geçirmek için azmettik.”
Konuşmaların ardından okulu gezen Bakan Selçuk ve beraberindeki heyet, öğrencilerin çalışmalarını inceledi.
Düzenlenen etkinliğe, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Eskişehir İl Jandarma Komutanı İlhan Şen ve Eti ailesi ile çok sayıda davetli katıldı.

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