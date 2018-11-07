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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okullar arasındaki eşitsizlik asgariye indirilecek, sınav baskısı azaltılacak (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 10:55 | Son Güncelleme

  TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile üniversitelerin 2019 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile üniversitelerin 2019 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Bütçe görüşmesinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar arasındaki eşitsizlik asgariye indirilecek, sınav baskısı azaltılacak. Özel okullarda teşvik uygulaması kademeli olarak kaldırılacak" dedi.

Nursima ÖZONUR/ ANKARA (DHA)

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