Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullarda inceleme sürüyor

Bakan Sel\u00e7uk, "Elaz\u0131\u011f'daki okullarda incelemeler s\u00fcr\u00fcyor. \u0130kinci yar\u0131y\u0131l ba\u015flad\u0131\u011f\u0131nda hi\u00e7bir \u00f6\u011frencimiz ma\u011fduriyet ya\u015famayacak." ifadelerini kulland\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Sakarya\u2019da ah\u015fap palet fabrikas\u0131nda yang\u0131n\u00a0(1)\u0130mamo\u011flu deprem b\u00f6lgesinde!MPV nedir? MPV d\u00fc\u015f\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc ve MPV y\u00fcksekli\u011fi ne anlama gelir, neden olur?
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