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  4. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullarda inceleme sürüyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullarda inceleme sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 17:48 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrası açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullarda inceleme sürüyor

Bakan Selçuk, "Elazığ'daki okullarda incelemeler sürüyor. İkinci yarıyıl başladığında hiçbir öğrencimiz mağduriyet yaşamayacak." ifadelerini kullandı.

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