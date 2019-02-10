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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ordu'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 12:53 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaret bulunmak ve programa katılmak üzere Ordu'ya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ordu'da

Nedim KOVAN- Faruk KAHRAMAN- Can EROK- Emre KOLTUK/ORDU, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaret bulunmak ve programa katılmak üzere Ordu'ya geldi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bazı programlara katılmak üzere Ankara'dan Ordu’ya geldi. Bakan Selçuk, Ordu- Giresun Havalimanı’nda Vali Seddar Yavuz ve il protokolü tarafından karşılandı. Daha sonra karayoluyla Fatsa ilçesine giden Bakan Selçuk, beraberinde bulunan Vali Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve protokolle birlikte Fatsa Matematik Müzesi ve Bilim Evi ile Fatsa Bilim ve Sanat Merkezi’ni ziyaret etti. Ardından Ordu Valiliği’ne geçen Bakan Selçuk, Valilik Toplantı Salonu’nda basına kapalı düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "Ordu’nun eğitim özellikleriyle ilgili istişare ziyaretlerinde bulunuyoruz. Ordu'daki eğitimin kalitesi hususunda alınan mesafeleri de görme fırsatımız oluyor. Sabah Matematik Müzesi'ne uğradık ve Türkiye’de sayıları birkaç tane olan müzelerden bir tanesinin Ordu’da bulunuyor olması oldukça değerli. Bilim Sanat Merkezimizi de ziyaret ettik. Ordu’da ki bütün öğretim kademeleri mevcut durumu analiz etmek ve burada kalite konusunda daha fazla mesafe almak için görüş alışverişimiz ekip arkadaşlarımızla devam edecek" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ordu'daMilli Eğitim Bakanı Selçuk, Ordu'daMilli Eğitim Bakanı Selçuk, Ordu'daMilli Eğitim Bakanı Selçuk, Ordu'da

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