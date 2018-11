MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK: ÖZEL ÖĞRETİME AYIRDIĞIMIZ BÜTÇENİN RESMÎ KURUMLARA AKTARILMASININ BU SÜREÇTE İHTİYAÇ OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ

‘LİYAKAT ESASLI BİR SÜRECİ HAREKETE GEÇİRECEĞİZ’

Ziya Selçuk,yönetici atamalarına ilişkin bir soruyu ise şöyle yanıtladı: “İlçe, il müdürleri ve şube müdürleri, okul müdürleri için somut ölçülebilir muhakkak suretle liyakat esaslı bir süreci harekete geçireceğiz. Sınav hazırlığımız var. Uluslararası 'know how' var. Bunlarla ilgili iki aydır çalışma yürütüyoruz. Bütün yöneticilerimize hangi seviyede, hangi akreditasyonu getireceğiz ve bunun değişmemesi içinde taahhütte bulunacağız. Akreditasyonu uygun olan yönetici veya adaylarımızın, onların okullarla ilgili ölçülebilir hedeflerle karşı karşıya kalmasını sağlayacağız. Her bir okul müdürünün hedeflerini soracağız.”