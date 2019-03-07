Milli Eğitim Bakanı Selçuk Paris'te Fransız mevkidaşı ile görüştü

PARİS (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer ile görüştü.

Bakan Selçuk, resmi ziyaret için bulunduğu Fransa'nın başkenti Paris'te Blanquer ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

