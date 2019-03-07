Milli Eğitim Bakanı Selçuk Paris'te Fransız mevkidaşı ile görüştü

PAR\u0130S (AA) - Milli E\u011fitim Bakan\u0131 Ziya Sel\u00e7uk, Fransa E\u011fitim Bakan\u0131 Jean-Michel Blanquer ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nBakan Sel\u00e7uk, resmi ziyaret i\u00e7in bulundu\u011fu Fransa'n\u0131n ba\u015fkenti Paris'te Blanquer ile bir araya geldi.\nG\u00f6r\u00fc\u015fme bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi.Duyan oraya ko\u015ftu: D\u00fcnyan\u0131n en kalitelisi\u00d6zge Kanbay, Turgutlu'da an\u0131ld\u0131ITP\u2019de Alanya stand\u0131na turist ak\u0131n\u0131
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