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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Pilot uygulama Şubat ayında başlıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 13:36 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul yönetimi ve öğretmenlerin bir takım olarak birlikte hareket etmesinin zeminini sağlayacak sistemin pilot uygulamasının Şubat ayında başlayacağını söyledi.Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda milletvekillerine bilgi verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul yönetimi ve öğretmenlerin bir takım olarak birlikte hareket etmesinin zeminini sağlayacak sistemin pilot uygulamasının Şubat ayında başlayacağını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda milletvekillerine bilgi verdi. Selçuk, öğretmen yetiştirmede teori ve uygulama eğitimini bir arada veren bir yöntemi benimsediklerini söyledi. Selçuk, "Bir ülkede aile bozulursa, toplumun sosyolojisi, antrapolojisi ve etosu tümüyle yıkılır. Eğitim sisteminde de okul yapısal bir sorun yaşarsa tüm eğitim sisteminin kılcal damarları kopar. Dijital entegrasyon süreci içerisinde bütün okulların ortak bir hedefe doğru yöneltilmesi çok önemlidir" ifadelerini kullandı.
Okulların yapısal dönüşümünde bütçeleme sistemi üzerine çalışmaları olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, "Okul yöneticilerinin yönetsel rollerinin dönüştürülmesi ve yöneticiliğin özel görev alanına dönüşmesi konusunda Öğretmenlik Kanun Taslağı çerçevesinde bazı çalışmalar var. Okulun yöneticisinin, öğretmenlerin bir takım olarak birlikte hareket etmesinin zeminini ve okulun kendi fotoğrafını her gün izleyebilmesi ve onlarca parametre içerisinde okulun kendisini görebilmesi gerekiyor. Bunun pilot uygulaması Şubat ayında başlıyor" diye konuştu.

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