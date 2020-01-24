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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Rehber kitaptaki çizimlerle ilgili tartışma) Kadın baş tacıdır, kadınlar üzerinden siyaset yapmanın bırakılması lazım."
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Rehber kitaptaki çizimlerle ilgili tartışma) Kadın baş tacıdır, kadınlar üzerinden siyaset yapmanın bırakılması lazım."
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24.01.2020 18:00 |
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Rehber kitaptaki çizimlerle ilgili tartışma) Kadın baş tacıdır, kadınlar üzerinden siyaset yapmanın bırakılması lazım."
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