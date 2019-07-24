HABER

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Siirt’te

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 13:11 | Son Güncelleme

Bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Siirt’te gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk valiliği ziyaret etti.Valilik girişinde Bakan Selçuk’u Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Ak Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve protokol üyeleri karşıladı.

Bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Siirt’te gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk valiliği ziyaret etti.
Valilik girişinde Bakan Selçuk’u Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Ak Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve protokol üyeleri karşıladı. Valiliğe geçen Bakan Selçuk, şeref defterini imzaladı. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Selçuk, Siirt’te eğitim hususunda neler yapabileceklerini ve bunu hep beraber istişare etmek için bugün burada toplandıklarını dile getirdi. Bakan Selçuk, “Siirt’in eğitimdeki fotoğrafını çektikten sonra 1 yıllık yol haritası çıkartıp hemen akabinde de bu yol haritasını hayata geçirebilmek için bazı çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu arada tasarım ve el becerilerinin yaygınlaşması için Siirt’te ve ilçelerimizde belirli okullarımızda el beceriler atölyeleri açacağız. Bu konuda Siirt’i öne çıkarmış bulunuyoruz. Bu Türkiye’nin en büyük tasarı ve beceri atölyesi olacak. Bu Ethem Sancak’ın kendi doğduğu memleketinde olacak bir hizmettir. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların bütün Türkiye’de yaygınlaşmasını istiyoruz. Buda bunun bir başlatıcısı olarak bizim açımızdan büyük bir değer taşıyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Siirt’te

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Siirt’te

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Siirt’te

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Siirt’te

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Siirt’te

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Siirt’te

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Siirt’te

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Siirt’te

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Siirt’te

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Siirt’te

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Siirt’te

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Siirt’te

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Siirt’te
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Belediye kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

Belediye kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

İki maaşı da alacaklar!

İki maaşı da alacaklar!

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'de iki yeni atama

İBB'de iki yeni atama

Yol verme kavgasında dövülen baba öldü, oğlu yaralı

Yol verme kavgasında dövülen baba öldü, oğlu yaralı

Esenyurt'ta anne ve kızını silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Esenyurt'ta anne ve kızını silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Son dakika eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla Türkiye'ye geldi

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

HDP'li Ferhat Kut ile DBP'li Leyla Bozkurt gözaltına alındı

HDP'li ve DBP'li yöneticiler gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.