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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Şırnak'ta 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 17:17 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta, "Kentin eğitim meselelerine parmak basmak, emarını çekmek ve netice itibarıyla kısa ve orta vadede hedefleri gözden geçirmek, istişarelerde bulunmak için buradayız" dedi.  Çeşitli incelemelerde ve temaslarda bulunmak için Şırnak'a gelen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, valiliği ziyaret etti.

Mehmet Selim YALÇIN/ŞIRNAK, (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta, "Kentin eğitim meselelerine parmak basmak, emarını çekmek ve netice itibarıyla kısa ve orta vadede hedefleri gözden geçirmek, istişarelerde bulunmak için buradayız" dedi.
Çeşitli incelemelerde ve temaslarda bulunmak için Şırnak'a gelen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, valiliği ziyaret etti. Bakan Selçuk, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik tarafından karşılandı. Bakan Selçuk, burada yaptığı açıklamada, "Bugün Şırnak'ta güzel bir başlangıç yaptık. Şırnak'ın eğitim meselelerine parmak basmak, emarını çekmek ve netice itibarıyla kısa ve orta vadede hedefleri gözden geçirmek, istişarelerde bulunmak için buradayız. Bu çalışmalar neticesinde Şırnak'ın eğitim ile daha büyük hamleler yapabilmesi ve eğitim vasıtasıyla kalkınmayı, ekonomiyi ilerletebilmesi için neye ihtiyaç duyulduğunu görüş alışverişi içinde değerlendireceğiz. Burada yaptığımız değerlendirmeler sonucunda da Ankara'ya döndüğümüzde bu işlerin gereği olan alışverişler hususunda arkadaşlarımızla çalışmalar yapacağız. Burada daha güzel bir eğitim geleceği planlar ve projeler kurup mesafe alacağız. Bunun Şırnak için hayırlı ve uğurlu olması konusunda büyük bir inanca sahibim. İnşallah burada mutlu çocuklar, mutlu eğitim sürecini hızlandırmış olacağız" dedi.
Bakan Selçuk, kentteki temasları kapsamında, düzenlenen yemek programında öğrencilerle bir araya geldi. Şırnak Üniversitesi Konferans Salonu'nda, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'na katılan Bakan Selçuk, eğitimcilerle de buluştu.

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