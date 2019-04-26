Milli Eğitim Bakanı Selçuk, STK temsilcileri ve hayırseverlerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye inşallah kendi gücüyle, toplumunun gücüyle, hayırseverlerin gücüyle eğitim kalitesini çok daha yüksek bir noktaya getirecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yalova Valisi Muammer Erol’u ziyaret etti. Ardından merkeze bağlı Paşakent Mahallesi’ndeki Kardelen Ortaokulunu ziyaret eden Bakan Selçuk, öğrencilerle ve ardından, öğretmenlerle bir araya geldi. Şaban Temüge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde milletvekilleri, hayırseverler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşan Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak illeri ziyaret edip eğitimle ilgili daha iyi çalışmaları hayata geçirebilmek için mücadele verdiklerini söyledi.

Yalova’da eğitimi geliştirmek için hep birlikte çalıştıklarını belirten Selçuk, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitim sistemimizin uluslararası bir mukayese zemini üzerinde daha da gelişmesi için ne türlü tedbirler alınabilir? Bunun üç yıllık bir projeksiyonunu ortaya koyduk. Bir vizyon belgesi çıktı ortaya. Türkiye, ay ay, yıl yıl ne zaman neyi nasıl yapacağını, niçin yapacağını çok net bir şekilde ortaya koydu. Çünkü bu olmadığında sadece iyi niyetle ya da bazı temennilerle bir eğitim sisteminin dönüşmesi mümkün değil. Bunun dünya çapındaki yolu bilimden geçiyor, akıldan geçiyor, çeşitli stratejileri uygulamaktan geçiyor. Türkiye inşallah kendi gücüyle, toplumunun gücüyle, hayırseverlerin gücüyle eğitim kalitesini çok daha yüksek bir noktaya getirecek. Hayırseverlik maalesef Türkiye’de çok net anlaşılmıyor. Herkesin parası olabilir, herkesin bütçesi olabilir ama herkes hayır yapamaz. Herkese kısmet olmaz, bu bir nasip işidir, bir kısmet, bir gönül işidir. O yüzden şu âna kadar Yalova’mıza eğitim sisteminin kalitesi için katkıda bulunan bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye’de eğitime bağış yapmış hayırseverleri Ankara’ya davet etme gibi bir niyetleri olduğunu dile getiren Selçuk, karşılık beklemeden iyilik yapmanın iltifat edilmesi gereken bir haslet olduğunu belirtti. Selçuk, “Eğitim konusunda genel olarak olumlu bir tablo var Yalova’da fakat benim için bu çok olumlu değil. Yalova, Türkiye’nin başka şehirlerine göre iyi olabilir, lakin benim için Yalova, New York’a göre nerede, Paris’e göre nerede, Londra’ya göre nerede? Benim ölçüm bu. Türkiye küresel rekabet içinde olması gereken bir ülke, yoksa kendi kendimizle yarışarak bir yere varmamız çok mümkün değil. Ben bu yarışta hep beraber çocuklarımızın geleceği için emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuşmasının ardından Yalova’da eğitime katkı sağlayanlara teşekkür belgesi verdi. İş adamı Orbay Tuna tarafından yaptırılacak spor lisesinin protokolünü de imzaladı. Bakan Selçuk, Yalova AK Parti binasını ziyaret ettikten sonra Altan Kültür Merkezi’ndeki “Eğitim Buluşmaları” programına katıldı.

