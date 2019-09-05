Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması: Bu kalıcı bir sistemdir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda yeni eğitim öğretim yılı öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bakan Selçuk, bağış talebine ilişkin, "Velilerimiz 'vermek istemiyorum' dediğinde 'kaydınızı yapmıyoruz' durumu söz konusu değil, yasal olarak bu mümkün değil." dedi.

Milli Eğtim Bakanı Selçuk, "Her bir okulun fiziksel, sosyal imkanlar, ücretli, kadrolu öğretmen oranı ve benzeri konularda imkanlarına bakıp o imkanlara göre öğrenci başına o okula katkı sağlama matrisi oluşturduk." ifadelerini kullandı.

'MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNDE MASALAR OLUŞTURULDU'

Selçuk, "Tek bir velimiz okula kayıt olamıyorsa çözümü için ne gerekiyorsa yaparız. İlçe ve il milli eğitim müdürlükleri bu konuda masalar oluşturdu." diye konuştu.

Bu yıl hayata geçirilen ara tatillerle ilgili de konuşan Selçuk, "Bu, kalıcı bir sistemdir. Yazın okullar tatil olduğunda veliler çalışırken çocuk nasıl boşta kalıyorsa dönem içinde de aynı." ifadelerini kullandı.



