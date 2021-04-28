Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan canlı yayında önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtladı.

Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bilim Kurulu bir tavsiyede bulunduğundan, Sağlık Bakanlığımız bir tablo ortaya koyduğundan sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Tam kapanma sürecinin vakaların azalması için bir umut olarak görüyorum. Okulların açılması için duruma göre öncelikleri dikkate alarak bütün sınıfları açmak istiyoruz.

17 Mayıs'tan sonra şu an için verilmiş bir karar yok. Aynı şekilde devam edeceğiz.

Temel eğitime ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının tamamlandığını söylebiliriz. Liselerde yüzde 40'a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak.

YKS VE LGS ERTELENEBİLİR Mİ?

Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BULAŞI ARTIRDI MI?

Biz her gün bütün sınıf düzeylerinde hangi gün kaç temaslı ve pozitif var bizim çocuklarımızın ailelerinde bunların tablosuna bakıyoruz. Genel tabloya baktığımızda ailelerde görülen temaslı sayısı ile toplumun genelinde görülen temaslı sayısı arasında fark var. Öğrencilerin ailelerinde görülen temaslı sayısı daha az görünüyor. Öğrencilerin ailelerinde görülen vaka sayısı yüzde 20 daha düşük. Okul daha kontrollü bir ortam. Öğretmenlerimiz çok dikkatli.