Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan LGS ilgili video paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter hesabından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin bir video paylaştı.

Salgın sürecinde velilerin aklında sorular olmasının çok normal olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Bakan olarak kaygılarınızı azaltacak bir video paylaşmak istiyorum. Bir eğitimci ve baba olarak ise çocuklarımızın sağlığı için Bilim Kurulu ile istişare ederek her türlü önlemi aldığımızı bilmenizi isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Ziya Selçuk'un paylaştığı videoda yer alan sorular ve yanıtları şöyle:

- Soru: Öğrenciler sınava hangi okulda girecek?

Cevap: Öğrenciler sınava kendi okullarında girecekler.

- Soru: İkili eğitim yapan okullardaki öğrenciler kendi okullarında sınava girebilecekler mi?

Cevap: Bu durumdaki öğrenciler kendi okullarında sınava girebilecekler, ancak sosyal mesafenin yetersiz olması durumunda az sayıda öğrencimiz kendi okullarına en yakın okulda sınava girecekler.

- Soru: Öğrenciler sınav giriş belgelerini nereden alacaklar?