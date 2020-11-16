Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğretmenlere EBA mesajı: Salgın bitse de devam edecek

Bakan Selçuk, ara tatil mesleki çalışma programının açılışı dolayısıyla EBA internet portalından öğretmenlere hitap etti. Her mesleki çalışma döneminde öğretmenlere yapılanları, yapacakları konuları, temennileri içeren konuşma yaptığını dile getiren Selçuk, "Bu durum, hayat normal akışında seyrederken böyleydi ama şimdi bambaşka bir zamandan geçiyoruz. Salgının neden olduğu tüm olumsuzluklar bir yana, okulların ve öğretmenlerin hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu gerçeği, hiçbir dönemde bu dönemdeki kadar iyi anlaşılmadı." diye konuştu. Ailelerin ve öğrencilerin, okulların açılması için Milli Eğitim Bakanlığına ve kendisine sayısız mesaj attığını aktaran Selçuk, şöyle devam etti:

"Evet, Kovid-19 salgınıyla birlikte eğitim, yoluna engeller konulmuş tren gibi bir anda durdu. Engelin kalkmasını bekleseydik, bugün hala aynı yerde bekliyor olurduk. Öyle yapmadık, yeni yollar açarak ilerledik. Siz trenin yeniden harekete geçmesi için öyle bir omuz verdiniz ki hemen harekete geçtik, hızlandık ve varacağımız yere sayenizde gecikmeden ulaşıyoruz. Öğretmenlik zaten hakkını veren için kolay iş değildir ama uzaktan eğitimle öğretmenlik yapmak çok daha zor bir iş. Siz bu zorlu işi omuzladınız."

"ÖĞRETMENLERİMİZ, HERKESİN KARANTİNADA OLDUĞU GÜNLERDE BİLE EBA DERS ÇEKİMLERİNDE GÖREV ALDILAR" Bakan Selçuk, salgının başlangıcından bu yana hemen herkesin karantinada olduğu günlerde bile TRT EBA ders çekimlerinde görev alan, bir yandan çekimlere devam ederken bir yandan ekranda "nasıl daha iyi ders anlatabilirim" diyerek sürekli kendini geliştirme çabasında olan meslektaşlarına teşekkür etti. Bu öğretmenlerin artık çok değerli ve özel bir uzmanlığa sahip olduklarını vurgulayan Selçuk, "Bu uzmanlık ve oluşturdukları değer sayesinde TRT EBA kanalları yayın hayatına salgın bitse de devam edecek." ifadesini kullandı. Köydeki öğrenciler ders için tepeye çıkıyor Canlı derslerde çocuklara daha iyi ders anlatabilmek için evinin dört köşesini sınıfa dönüştüren, evdeki malzemeleri türlü türlü eğitim aracına çeviren öğretmenlerin çabasına tüm Türkiye'nin şapka çıkardığını vurgulayan Selçuk, şöyle konuştu: "Yüz yüze eğitime başlayan sınıflarda hem kendilerini hem çocuklarımızı hem de eğitim yaklaşımımızı korumak gayretinde olan, bir yandan sınıftaki öğrencilerine ders anlatıp bir yandan derslere evlerinden katılan öğrencilerimize kameradan göz kırpan tüm meslektaşlarıma, çocuklarımıza sahip çıktığınız ve eğitimin itibarını koruduğunuz için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Uzaktan eğitim araçlarımızı o kadar etkin kullandınız ki EBA platformu dünya genelindeki tüm eğitim siteleri içerisinde en çok ziyaret edilen birinci platform oldu. Canlı derslere düzenli katılan ve çocuklarımızı EBA'ya yönlendiren tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de okullarımızdaki Kovid-19 ekiplerinde gönüllü çalışan meslektaşlarımıza olsun. Eğitimin güvenle ve sağlıkla devam etmesi için çok çaba gösterdiniz, sağ olun. Salgın sürecinde okulların çocuklar için en güvenilir ve kontrollü alanlar olduğunu sizler sayesinde kamuoyuna gösterebildik. Çok şükür ki desteğinizle, 'Çocuğumu bu dönemde okula göndermem' diyen pek çok velinin fikri sizler sayesinde değişti ve salgın devam etse de yüz yüze eğitime katılım oranları yüzde 80'in üzerine çıktı. Var olun. İnternete ulaşmakta sıkıntı yaşayan öğrencilerimiz eğitimlerinden mahrum kalmasın, adil şekilde eğitim alsın diye EBA destek noktaları ve mobil destek araçlarını hizmete sunduk, bilgisayar ve tableti olmayan öğrencilerimize bilgisayar ve tablet sağlıyoruz. EBA destek noktalarında çocuklarımızın yanında yine öğretmenlerimiz vardı, tabletleri çocuklara ulaştırırken yine öğretmenlerimiz vardı. Köy köy gezip öğrencilerine kitap, çalışma kağıdı ulaştıran öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum."