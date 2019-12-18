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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika Doğa Koleji açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 12:38 | Son Güncelleme

Doğa Koleji'nde kriz devam ediyor. Öğretmenlerin, maaşlarını alamadıkları için derslere girmemesiyle başlayan krizde son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji ile ilgili bugün içinde açıklama yapacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama daha geldi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika Doğa Koleji açıklaması

Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından olan Doğa Koleji’ndeki kriz her geçen gün artıyor. Doğa Koleji'ndeki ekonomik problemlerden dolayı okullarda öğretmenler ders bırakmış, öğretmenlerin ders bırakma eylemine bazı veliler destek verirken bazıları da tepki göstermişti.

Maaşlarını alamadıklarını söyleyen Doğa Koleji öğretmenleri ve çalışanları iş bırakma eylemini sürdürüyor. Derse girmeyeceklerini açıklayan öğretmenler, seslerini sosyal medyada duyurmaya çalışırken; çocuklarının eğitiminin yarım kalması nedeniyle velilerden de tepki geliyor. 13 Aralık’ta Doğa Koleji’nden yapılan açıklamada kolejin devriyle ilgili yürütülen görüşmelerde son aşamaya gelindiği belirtilmiş, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu imzalı yazılı açıklamada, detaylı bilgilendirmenin 14 Aralık’ta yapılacağı duyurulmuştu ancak beklenilen açıklamanın yapılmaması nedeniyle tepkiler devam ediyor.

BAKAN SELÇUK 17:30'DA AÇIKLAMA YAPACAK

Bugün Milli Eğitim Bakanı ziya Selçuk'tan bir açıklama geldi. Bakan Selçuk, gün içinde maaş krizi ile ilgili açıklama yapılacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir açıklama daha yaparak Bakan Selçuk'un önce velileri temsilen bir grubu kabul edeceği daha sonra da süreçle ilgili olarak 17:30'da açıklama yapacağı belirtildi.

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
Devlet okulunda okuyanlara tepeden bakan, çocuğumu Doğa Kolejine verim senelik şupara bu para dite hava atanlar boyunun ölçüsünü aldı
öyle düşünmeniz çok yanlış. ben orta halli bir devlet memuruyum ve çocuğum hakkıyla o okuldan tam burs kazanarak okumaktadır. Böyle bir imkan sizin elinizde olsa yinede eminim göndermezdiniz degil mi. özel okula
sıkıntı yok çizerim o paranın üstünü veririm 35000 daha başka koleje gönderirim bizim öyle bir bakışımız yok o sizin kendinizi küçük görmenizden kaynaklanıyor
@arahmanege siz bakmayın efendim bu tür kişiler. Bu tür kişiler ancak bu tür mecralardan kendilerinin başaramadığı ya da gönderilemediği yerlere laf atmayı bilirler.
@bir_gece_yolcusu duygularına sonuna kadar katılıyorum haber adı altında reklam işte..bıktık artık doğa kolejiymiş fakirin çocuğu zaten devlet okuluna muhtaç bırakıldı inşallah kapatır sezonu doğa koleji :)
yok bide 280 kişi kötü oy vermiş bak sen hele....
diz boyu rezillik.
işin içinden çıkamadınızmı?
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