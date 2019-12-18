Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika Doğa Koleji açıklaması

Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından olan Doğa Koleji’ndeki kriz her geçen gün artıyor. Doğa Koleji'ndeki ekonomik problemlerden dolayı okullarda öğretmenler ders bırakmış, öğretmenlerin ders bırakma eylemine bazı veliler destek verirken bazıları da tepki göstermişti.

Maaşlarını alamadıklarını söyleyen Doğa Koleji öğretmenleri ve çalışanları iş bırakma eylemini sürdürüyor. Derse girmeyeceklerini açıklayan öğretmenler, seslerini sosyal medyada duyurmaya çalışırken; çocuklarının eğitiminin yarım kalması nedeniyle velilerden de tepki geliyor. 13 Aralık’ta Doğa Koleji’nden yapılan açıklamada kolejin devriyle ilgili yürütülen görüşmelerde son aşamaya gelindiği belirtilmiş, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu imzalı yazılı açıklamada, detaylı bilgilendirmenin 14 Aralık’ta yapılacağı duyurulmuştu ancak beklenilen açıklamanın yapılmaması nedeniyle tepkiler devam ediyor.

BAKAN SELÇUK 17:30'DA AÇIKLAMA YAPACAK



Bugün Milli Eğitim Bakanı ziya Selçuk'tan bir açıklama geldi. Bakan Selçuk, gün içinde maaş krizi ile ilgili açıklama yapılacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir açıklama daha yaparak Bakan Selçuk'un önce velileri temsilen bir grubu kabul edeceği daha sonra da süreçle ilgili olarak 17:30'da açıklama yapacağı belirtildi.

