Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika 'Doğa Koleji' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Deniz Bayramoğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı Gündem Özel programında eğitim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Veli temsilcileriyle görüştüm. Burada şöyle bir şey var. Toplumun milli eğitim çözüm bulsun vs. MEB'in yetkisi görevi nedir, göreve davet ediyorsunuz ya. Ben de göreve geldim. Görevim belli, kuralların 3 kez tekrarlanması durumunda kurumun kapatılması. Biz eğitimciyiz. Biz öncelikle bir yeri kapatmayı ele almayız.

"ÖĞRETMENLERİMİZE YAZIK DEĞİL Mİ?"

Diyelim ki ben 3 ay önce burayı kapattım. Burada 2000'den fazla idari personel, 400'den fazla öğretmen var. Yazık değil mi? Bunu kapatmak kolay, iki satırlık yazı.

Öğrenci ile ilgili her türlü hazırlığım var ya ondan rahatım. Tüm özel sektörleri davet ettik. Dedik ki en kolay, en basit şartlarda benim bu okuldaki öğrencilerimi nereye, nasıl, hangi şartlarla yerleştiririz? Tüm bunları oturduk konuştuk ve çok net cevaplar aldık. Dediler ki 'Biz şu şu şartlarda bunu yapabiliriz. Bu ülkenin bir problemi. Özel öğretim sektörünün yara almasını isteriz. Destek veririz.' dediler.