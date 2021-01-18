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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'tatil' mesajı

18.01.2021 10:32 | Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'tatil' mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından öğrencilere yönelik 'tatil' mesajında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarıyıl tatiline ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Okulların 22 Ocak Cuma günü tatile girmesinin ardından, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021'de başlayacak.

"ÇOK YORULDUNUZ, GAYRET ETTİNİZ"

Twitter'dan tatile ilişkin açıklama yapan Bakan Selçuk, "Bu, tatilden önceki son hafta çocuklarım. Çok yoruldunuz, gayret ettiniz. Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun. Emekleri, gayretleri, yardımları için hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta olsun hepimize inşallah" dedi.

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